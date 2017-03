Vlak na het laatste fluitsignaal in de vriendschappelijke match tussen Rusland en België werden de Rode Duivels even opgeschrikt door enkele veldbestormers. Stewards konden niet vermijden dat enkele supporters het veld opliepen en tot bij de Romelu Lukaku konden geraken om een selfie te nemen. De Belgische spits kon in ieder geval niet lachen met de ongewenste bezoekers.