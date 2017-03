Rode Duivels teleurgesteld na anticlimax: “Dit mag je nooit weggeven”

De Rode Duivels waren na de wedstrijd uiteraard teleurgesteld met het resultaat, maar de 3-3 tegen Rusland werd al snel in de context van de oefenwedstrijd geplaatst. Zo was Youri Tielemans blij met zijn speelkansen, terwijl Christian Benteke tevreden was met zijn eigen prestatie. Hij scoorde tweemaal en werd verkozen tot Duivel van de Match. Nacer Chadli was betrokken in alledrie de Duivelse doelpunten, maar was na afloop zichtbaar teleurgesteld. “Deze match moeten we altijd winnen.”

Nacer Chadli: “Iedereen is teleurgesteld”

“Of ik nu helemaal terug ben? Nee, ik ben gewoon blij dat ik mijn kans heb gekregen en gegrepen. Ik ben blij dat ik mocht starten en dat ik mijn kans heb gegrepen. Ik zorgde misschien wel voor gevaar met mijn vrije trappen en de hoekschoppen, maar de ploegmaats moeten ze natuurlijk wel nog altijd binnentrappen en binnenkoppen”, toonde Chadli zich uitermate bescheiden voor de camera’s van Sporza.

“Maar deze match moeten we natuurlijk altijd winnen. We hadden vanaf de eerste minuut controle, we hadden altijd de bal, maar we lieten de Russen te veel kansen creëren. We begonnen de tweede helft wel minder, maar bleven de controle houden. Dat we dan nog twee goals weggeven in het laatste kwartier, dat mag niet. Dit resultaat mag je nooit uit handen geven als je twee goals voorstaat... En dat kwam door een gebrek aan concentratie”, vertelde Chadli na de wedstrijd. “Er zijn geen excuses voor, iedereen was teleurgesteld. Die laatste twintig minuten, dat waren wij niet. Dit mag nooit gebeuren met België en al zeker niet omdat we in de eerste zeventig minuten een pak sterker waren dan de tegenstander.”

Tielemans: “Jammer dat we het weggeven”

Youri Tielemans begon zoals aangekondigd aan de wedstrijd op het middenveld, en werd uiteindelijk na 66 minuten naar de kant gehaald. “Individueel gezien ben ik wel blij met mijn wedstrijd, ja. Ik denk dat ik het goed gedaan heb. Naarmate de wedstrijd vorderde had ik meer vertrouwen. Natuurlijk is het wel jammer dat we het hier op zo’n manier weggeven. Echt spijtig van het resultaat, maar het was een mooie ervaring in een mooi stadion en op een mooi veld.”

“Of ik nu fris genoeg ben voor de Play-off 1 wedstrijd komende vrijdag? Zeker, ik ga heel fris aan de aftrap komen”, aldus Tielemans, die vrijdag met Anderlecht speelt tegen Zulte Waregem. “De trainer had me al gezegd tijdens de rust dat ik nog een tiental minuten ging spelen en dan gewisseld zou worden. Dat mijn voet ingepakt is? Dat is puur uit voorzorg, ik kreeg er een stamp op.”

Foto: BELGA

Benteke: “Blij met mijn twee goals”

“We waren niet goed begonnen aan de wedstrijd. De Russen scoorden snel, maar daarna hebben we als groep goed gereageerd en gingen we erop en erover nog voor de rust. We hadden in de eerste helft ook echt de controle over de wedstrijd”, vond man van de match Christian Benteke. Hij kreeg de trofee van Duivel van de Match na zijn twee doelpunten. “Ik ben wel blij met mijn prestatie en mijn twee goals, maar collectief gezien is het echt spijtig dat we hier niet winnen.”

Alderweireld: “Dit mag niet gebeuren”

“We hebben fouten gemaakt en dat mag niet gebeuren”, luidde het harde oordeel van de verdediger van Tottenham Hotspur na de wedstrijd. Ook Alderweireld ging niet vrijuit bij de tegendoelpunten. “De laatste twintig minuten was het inderdaad niet goed genoeg, ondanks de vele wissels. We mogen de tegenstander het gevoel niet geven dat er nog iets te rapen valt. In vergelijking met de wedstrijd tegen Griekenland was er wel beterschap: we speelden zeventig minuten goed, maakten het spel en dwongen kansen af. Ook onze reactie op de vroege tegengoal was naar behoren.”

Met twee draws kunnen de Rode Duivels onmogelijk tevreden zijn. “Gelukkig hebben we dit seizoen Estland nog om het recht te zetten, want we moeten zo snel mogelijk opnieuw wedstrijden winnen”, besloot Alderweireld.