Argentinië speelt zonder Messi, en slikt dan maar viagra voor belangrijke WK-kwalificatiematch

Dinsdagavond ontvangt Bolivia Argentinië op de 14e speeldag van de Zuid-Amerikaanse kwalificatiecampagne voor het WK voetbal 2016. Volgens de Argentijnse pers doet La Albiceleste daarvoor beroep op een geheim wapen. Angel di Maria en co slikken namelijk viagra om de Bolivianen te verslaan.

Het Boliviaans nationale team speelt zijn thuiswedstrijden in La Paz, op 3.600 meter hoogte. Om hoogteziekte tegen te gaan nemen de Argentijnen een mix van paracetamol, cafeïne en viagra. Het idee zou komen van bondscoach Eduardo Bauza, die dat recept ook al gebruikte toen hij in 2014 met zijn toenmalige club San Lorenzo op grote hoogte moest spelen. Ook onder bergbeklimmers is het een gekend middeltje om hoogteziekte te voorkomen.

De Argentijnen kunnen alvast alle hulp gebruiken tegen Bolivia, want het moet zonder Lionel Messi aantreden in de levensbelangrijke WK-kwalificatiematch. Messi kreeg een zware schorsing nadat hij in een scheldpartij ontstak tegen de lijnrechter in de wedstrijd tegen Chili. Opvallend: Argentinië kreeg pas zes uur voor de match te horen dat Messi niet mocht spelen tegen Bolivia. Argentinië gaat alvast in beroep, maar Messi speelt sowieso niet vanavond.

Dat de Argentijnen hun toevlucht zoeken tot het blauwe pilletje heeft ongetwijfeld ook te maken met hun wedstrijd in La Paz in 2009. Toen verloren ze van Bolivia, nummer 97 op de FIFA-ranking, met 6-1 en dat is de grootste nederlaag in de geschiedenis van de Argentijnse nationale ploeg.