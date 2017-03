Russische regie heeft nog werk voor WK: laatste goal gemist en maar net op tijd voor penalty Mirallas

Naast de Rode Duivels heeft ook de Russische regie nog werk voor het komende WK in Rusland in 2018. Op het moment van de 3-3 gelijkmaker waren er immers nog herhalingen bezig van een fase voordien en was de verrassing des te groter dat de bal plots binnenrolde. Ook in de eerste helft waren ze maar net op tijd om de penaltygoal van Mirallas in beeld te brengen.