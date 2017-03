Ze vertrok zonder kinderen naar het front van ISIS, en landde met twee kleine kinderen in Zaventem

Voor het eerst is dit jaar in ons land een teruggekeerde Syriëstrijder opgepakt en aangehouden. Een jonge vrouw dan nog. Het gaat om Candide H. (24), een moeder uit het Oost-Vlaamse Baaigem die op Zaventem onderschept werd met twee kleine kindjes, aan het front verwekt bij twee strijders. Radicaliseren deed ze in de slipstream van haar, intussen gesneuvelde, man lid van Sharia4Belgium. “We weten niet of we blij moeten zijn met haar terugkeer”, klinkt het bij haar familie.

Compleet verbouwereerd waren ze gisteren, de familieleden van Candide H. (24). Pas nadat de jonge vrouw in Brugge voor de rechter was verschenen, was het nieuws over haar terugkeer tot in Merelbeke doorgesijpeld. ...