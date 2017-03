Martinez: “Zal moeilijk worden Tielemans uit de basis te laten bij de Rode Duivels”

Drie dagen nadat er in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland pas in de slotfase een blamage vermeden werd, gaven de Rode Duivels dinsdagavond in Sotsji na de rust een 1-3 voorsprong tegen Rusland nog uit handen.

In dit tweeluik werden er dus slechts twee draws geboekt en daarmee bleven de Belgen onder de verwachtingen. En vooral bij de manier waarop dat gebeurd is, worden vraagtekens geplaatst. “Ik moet het niet verstoppen, ik ben heel teleurgesteld”, vertelde bondscoach Roberto Martinez na de wedstrijd in het olympisch stadion. “We waren naar hier gekomen om een goede wedstrijd te spelen en we mogen die 1-3 nooit meer uit handen geven. Ik zie meerdere redenen waarom we in de laatste twintig minuten zo slecht waren. De zes vervangingen die ik heb doorgevoerd hebben er geen goed aan gedaan. Dan valt de intensiteit weg, het team laat de teugels vieren en dan zakt de concentratie: het gevolg zijn tegendoelpunten. Maar ik wou mijn andere spelers ook wel speelminuten gunnen. Soms lagen er individuele fouten aan de basis van de tegendoelpunten, maar dat kan gebeuren. Van fouten maken, word je sterker. Daarnaast is het ook een vriendschappelijke wedstrijd en dus moet je alles ook wel in een perspectief plaatsen. Het mag echter geen excuus zijn. Tot slot moet er ook meer winnaarsmentaliteit in dit elftal.”

Blijft Tielemans basisspeler bij Rode Duivels?

De bondscoach zag echter ook enkele lichtpunten in Sotsji. “We mogen niet vergeten dat het ook zeventig minuten goed was, pas in de laatste twintig minuten sloeg het helemaal om. We wisten ook hoe we die 3-5-2 van de Russen moesten ontgrendelen en we dwongen kansen af. Vandaag leek het wat op die wedstrijd tegen Nederland: ook toen waren we beter en dan moet je gewoon winnen.”

Martinez zag er enkele spelers bovenuit steken en had vooral mooie en beloftevolle woorden voor Youri Tielemans, die voor de eerste keer in de basis mocht starten. “Tielemans heeft iets speciaal, dat weet ik al sinds ik hem de eerste keer zag spelen. Dat was toen nog bij de beloften. Nu zal het moeilijk worden om hem uit de basis te laten. Ook Thomas Foket en Nacer Chadli hebben het uitstekend gedaan”, besloot de bondscoach. “Deze wedstrijd heeft me heel wat info opgeleverd die ik de komende tijd zal gebruiken.”

