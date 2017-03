Speurders vinden gevoelig drugsdossier op iPad van tiener

Antwerpen - Het gerecht zit met de handen in het haar. Een tiener uit Borgerhout is betrapt op het kopiëren van zeer gevoelige informatie uit een lopend gerechtelijk drugsdossier. De verdachte liep stage op de administratie van de Antwerpse onderzoeksrechters.

M.B. (19) uit Borgerhout werd op 18 februari op heterdaad betrapt bij het dealen van kleine gebruikershoeveelheden cocaïne. De onderzoeksrechter zag geen reden om hem na het verhoor aan te houden. Nochtans zou de jongeman familiebanden hebben met Hakim E.Y., beter bekend als Turtel, de leider van de gelijknamige drugsfamilie.

Samen met hun ‘zakenpartners’ De Mixers, hebben de Turtels een belangrijk deel van de cocaïnemarkt in Antwerpen en ver buiten de stad in handen. De familie van B. woont in de Kortrijkstraat in Borgerhout, waar een aantal beruchte drugstrafikanten en dealers vandaan komt. “B. groeide als het ware op tussen de grote drugscriminelen”, aldus een bron.

Na zijn arrestatie deed de politie een huiszoeking in de Kortrijkstraat. Toen de resultaten daarvan binnenliepen, werd de jongeman onmiddellijk in de boeien geslagen op verdenking van diefstal van uiterst gevoelige informatie. Pas deze week werd hij door de Kamer van Inbeschuldigingstelling vrijgelaten.

Speurders hadden een schokkende ontdekking gedaan: tussen de foto’s op een iPad zat een groot aantal documenten, zoals pv’s en uitgeschreven telefoontaps, uit een lopend gerechtelijk onderzoek. Het zou gaan om een Antwerps dossier over de invoer van grote hoeveelheden verdovende middelen, waarin enkele zware criminelen worden genoemd.

