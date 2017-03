Bart Peeters heeft het aan de stok met Spaanse Guardia Civil

Bart Peeters (57) heeft geen tijd verspeeld om zijn stempel te drukken op het derde seizoen van het VTM-programma Liefde voor Muziek. De opnames waren officieel nog niet begonnen toen de muzikant door de Spaanse politie aan de kant werd gezet.

Zangeres Natalia zat aan het stuur van de cabrio die Bart Peeters en Lady Linn van de luchthaven op Mallorca naar het vakantieoord moest brengen waar de opnames van Liefde voor Muziek zouden plaatsvinden. Het trio was amper vertrokken toen agenten van de Guardia Civil Bart Peeters in de gaten kregen: de muzikant stond half overeind op de achterbank terwijl hij “Guardia Civil” riep. Natalia, die haar gordel duidelijk onder de oksels droeg, moest de auto aan de kant zetten voor een bolwassing. Bart Peeters ontsnapte aan een boete van 200 euro met een bizar antwoord op de vraag waarom hij in de auto ging rechtstaan: “Ik was mijn jasje aan het fatsoeneren, zei ik, I was fixing my jacket.”

Bart Peeters zei dat hij amper vijf minuten in de wagen zat toen hij werd tegengehouden. “De opnames waren nog niet bezig, er hingen wel camera’s in de auto die draaiden. Ik was een beetje onnozel aan het doen, Jommekes-Spaans aan het spreken tegen Natalios en Lady Linnos, ik ging even rechtstaan in die cabrio, de paus doet dat toch ook? Ik riep ook Guardia Civil, wat je vooral niet mag doen als je langs de Guardia Civil rijdt. Ik denk dat ik net voordien aan Natalia had gevraagd: hoe zeg je politie in het Spaans? Waarop ik recht sprong: Guardia Civil! Ik heb bij die agent de truc van het valse inlevingsvermogen gebruikt. In plaats van je kwaad te maken, doe je alsof je meegaat in het verhaal. Ik droeg ook mijn gordel niet, maar ik heb mij van elke vorm van beboeten gered door tegen die politieman te zeggen: Meneer, ik ben zó dankbaar dat u mij vertelt dat je in Spanje niet mag rechtstaan in een cabrio en tegelijk ‘Guardia Civil’ mag roepen.”

Het nieuwe seizoen van ‘Liefde voor Muziek’ is vanaf maandag 10 april te zien op VTM.