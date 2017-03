Herkent u de actrice die hier in de '400 cc'-huid kruipt van Temptation-Pommeline?

Dat eeuwige zingen in de auto van Nicolas en Evelien uit het VTM-programma 'Blind Getrouwd' kon niet ongestraft blijven: het koppel heeft een parodie in 'Tegen de Sterren op' aan zijn been. Jonas Van Geel en Ella Leyers spelen het gelukkige koppel tegen de achtergrond van de musicalfilm 'La La Land'. Gelet op het succes van het Vijf-programma 'Temptation Island" is ook daar een parodie nodig.

Clara Cleymans zet een hoge borst op om de inmiddels beruchte “400cc humor” in het voorsteven van verleidster Pommeline na te bootsen. Guga Baúl probeert in recordtempo spiermassa bij te kweken voor de rol van Ken. Samen testen ze mogelijke vervolgen op 'Tempta­tion Island' uit, van 'Frustration Island' en 'Inflation Island' tot 'Emancipation Island'. Bekende gast van de week is Tom Waes, die het opneemt tegen Guga als Tom Waes.