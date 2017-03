Trisha kampt met een burn-out

Zangeres Trisha (34), de ex van Ignace Crombé, ziet het momenteel even niet meer zitten. Het opvoeden van haar negen maanden oude tweeling Marie-Lore en Marie-Lynn vergt veel tijd en energie. En die energie is momenteel even op. “Ik ben constant met hen bezig en het wordt me allemaal een beetje te veel. Mensen zeggen vaak dat ik alles heb om gelukkig te zijn. En dat ben ik ook, maar ik ben ook gewoon op. Misschien heb ik te veel hooi op mijn vork genomen”, zegt ze in Story.

De afgelopen twee jaar waren nogal druk door een aantal verhuizingen, haar huwelijk met Kurt en haar bevalling. Op een bepaald moment belde ze huilend naar haar man, die er een dokter bijhaalde. Die stelde vast dat Trisha met een burn-out kampt.