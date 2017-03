IN BEELD. Een blik in de luxevilla die Optima-topman Jeroen Piqueur moet verkopen

Optima-oprichter Jeroen Piqueur moet nu ook zijn chique villa in Sint-Martens-Latem verkopen. Net geen 2 miljoen euro wordt ervoor gevraagd. In ruil krijgen kopers wel een verwarmd zwembad van 23 meter, een sauna en bubbelbad. De witte villa in landelijke chic is van 1977, maar ondertussen al tweemaal verbouwd. Het huis is gelegen aan de Voordelaan in Deurle, een van de allerduurste en chicste straten van Latem. Gedeputeerde Geert Versnick (Open VLD) woonde vroeger een paar huizen verder. Zo is de vriendschap tussen beiden ontstaan. In Het Zoute (Knokke) staat ondertussen ook nog een appartement van Piqueur op de zeedijk te koop voor 2,5 à 3,5 miljoen euro.