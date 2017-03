Historisch moment: videoref keurt eerste doelpunt ooit af in interland

Tijdens de oefeninterland Frankrijk - Spanje opende Antoine Griezmann net na de rust de score voor Frankrijk, maar dat was zonder de videoref gerekend. De scheidsrechter had het doelpunt dan wel goedgekeurd, maar de videoref zag terecht dat de Franse aanvaller wel degelijk offside stond. Een historische gebeurtenis, het is de eerste keer dat een doelpunt in een interland afgekeurd wordt.