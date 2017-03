Politie heeft nieuwe hoofdverdachte voor moord op Sofie Muylle: “de man met de blauwe jas”

Knokke-Heist / Roeselare - Ruim twee maanden na de dood van Sofie Muylle doet de politie een nieuwe oproep in het VTM-programma ‘Faroek’. Er wordt nu specifiek gezocht naar “de man met de blauwe jas”, die intussen als hoofdverdachte van de moord beschouwd wordt.

Sofie Muylle werd op 22 januari - midden in de nacht - verstikt op het strand van Knokke. De 27-jarige uit Roeselare was die nacht eerst samen met haar vriend op stap geweest. Sofie en haar vriend – met wie ze nog maar pas samen was – hadden al redelijk wat glazen op toen ze rond vijf uur ’s nachts in de naar de KZ Piano Bar in Knokke tegen haar vriend zei dat ze “even een luchtje ging scheppen”.

Een kwartiertje na haar vertrek ging W.C. een eerste keer buiten kijken. Sofie was nergens meer te bespeuren. Hij keerde terug naar binnen, maar hij zou Sofie die nacht nog meermaals gaan zoeken. Hij stuurde haar meerdere berichtjes, maar wanneer hij even later in haar achtergelaten handtas kijkt, stelt hij vast dat ze haar gsm niet bij haar heeft. Hij blijft wachten in de bar, in de hoop dat Sofie terugkeert. Maar alles is tevergeefs.

Als de zon al bijna opkomt besluit de uitbaatster van de Piano Bar om het café te sluiten. Ze zet W.C. af aan het station. Nadien wandelt hij naar een politiekantoor in Knokke om aangifte te doen van de verdwijning en gaat hij naar huis. Enkele later wordt het lichaam van Sofie Muylle aangetroffen onder het houten terras van brasserie Le P’tit Bedon, op zo’n anderhalve kilometer van de Piano Bar.

Het lichaam van Sofie Muylle werd aangetroffen onder het houten terras van brasserie Le P’tit Bedon. Foto: Simon Mouton

Verstikt

Alles wijst erop dat Sofie niet ver van de zee om het leven werd gebracht. Uit een autopsie blijkt dat Sofie met verstikking werd omgebracht. Van seksueel misbruik is geen sprake, daar hebben de onderzoekers geen enkel spoor van teruggevonden. Sofie werd ook niet beroofd: haar handtas liet ze achter in de Piano Bar en een dure halsketting die ze van haar vriend kreeg, hangt nog altijd om haar nek.

De volgende dagen en weken gaat het Brugse gerecht koortsachtig op zoek naar nieuwe aanwijzingen. Speurders lopen het nachtelijke traject van Sofie af, alle camerabeelden in de ruime omgeving worden opgevraagd. Maar twee maanden na de moord loopt de dader nog altijd vrij rond.

Daarom doen de speurders via het VTM-opsporingsprogramma ‘Faroek’ nu een nieuwe oproep tot getuigen die meer weten over “de man met de blauwe jas”. Het gaat om een man die de ochtend na de verdwijning in een opvallende, blauwe jas over de zeedijk wandelde. Hij is nu de hoofdverdachte in het onderzoek.

Wie meer info heeft, kan dat melden op het gratis nummer van de politie 0800-30.300 en/of het mailadres opsporingen@police.belgium.eu.

