Ryanair kan klagers niet langer afwimpelen

Ryanair mag passagiers die een schadevergoeding eisen, niet langer verplichten om dat via een Ierse rechtbank te doen. Dat heeft een rechtbank in Charleroi beslist, als eerste in Europa. “Die clausule staat enkel in de verkoopsvoorwaarden om klagende passagiers af te schrikken”, klinkt het.

Dolle vreugde gisteren bij het Gentse Happy Flights: het bedrijfje kreeg Ryanair op de knieën. In twee rechtszaken waarbij passagiers meer dan drie uur vertraging hadden en recht hadden op schadevergoedingen van 250 à 400 euro, moet Ryanair betalen. De Ierse maatschappij moet ook voor de gerechtskosten opdraven. De rechter was bovendien zwaar verbolgen: Ryanair gaf immers toe dat het de schadeclaim moest uitbetalen, maar argumenteerde dat het dat pas zou doen als een Ierse rechter hem daartoe dwong. In de hoop dat klagers die moeite niet zouden doen.

Nog tientallen zaken

Maar dat was dus buiten Happy Flights gerekend, een van de bedrijfjes die reizigers bijstaan om schadeclaims in te dienen als vluchten vertraging hebben. Tegen Ryanair hebben ze intussen tientallen zaken lopen. Dankzij het nieuwe vonnis hoopt het bedrijf nu voor al die klachten een doorbraak te forceren. Ryanair eist namelijk elke keer dat de zaak voor een Ierse rechter afgehandeld wordt. Maar de rechtbank in Charleroi aanvaardt dat niet langer. “Die clausule staat enkel in zijn verkoopsvoorwaarden om passagiers af te schrikken”, klinkt het.

Ryanair legt zich alvast niet neer bij die uitspraak van de rechter. “Wij hebben onze advocaten opdracht gegeven hiertegen in beroep te gaan”, laat de maatschappij weten. “Wij vragen onze klanten hun schadeclaims rechtstreeks bij ons in te dienen, zodat ze krijgen waar ze recht op hebben.”

Peter Van Hende Foto: *

Maar volgens Peter Van Hende van Happy Flights klopt daar niets van. “Nogal wat van onze klanten hebben eerst rechtstreeks bij Ryanair geprobeerd, en komen dan toch bij ons terecht. Zo zijn er mensen aan wie ­Ryanair geld beloofd heeft, maar dat nooit te zien krijgen. Soms wordt ook enkel een korting op een volgende boeking beloofd. Of die mensen worden gewoon afgescheept.”

Volgens advocaat Jeroen De Man kan het vonnis verstrekkende gevolgen hebben. “Ryanair probeert in heel Europa consumenten te dwingen via de Ierse rechter te passeren. Onder meer in Engeland loopt ook al een zaak om daar onderuit te geraken. Maar voor het eerst in Europa heeft een rechter nu duidelijk gezegd dat dit niet langer kan.”