Hoofdverdachte bleef zeven uur bij lichaam Sofie Muylle

Knokke-Heist / Roeselare - Twee maanden na de strandmoord zijn speurders meer dan ooit overtuigd dat de onbekende man met de blauwe jas de moordenaar van Sofie Muylle is, of tenminste de hoofdverdachte. Uit nieuwe ­camerabeelden die gisteren in opsporingsprogramma Faroekte zien waren, blijkt dat de man zeven uur lang rondhing op de plek van de moord. Hij gedroeg zich vreemd en zocht er in het rond.

Bij de eerste oproep tot getuigen zochten de speurders een tiental personen die Sofie Muylle konden gezien hebben ’s avonds of toen ze op 22 januari om 4 uur de Pianobar in Knokke verliet, haar dood tegemoet. Vandaag zijn al die personen geïdentificeerd en blijken ze niets met de zaak te maken te hebben. Allemaal behalve één: de man met de blauwe jas die rondhing op de plek van de moord. Die is nog steeds niet opgedoken, zeggen de speurders.

En terwijl er na de eerste oproep in Faroek nog twijfels waren over zijn eventuele betrokkenheid, is de politie er nu helemaal van overtuigd dat de man écht iets uit te leggen heeft over de dood van de 27-jarige vrouw uit Roeselare. “Hij weet duidelijk meer”, klinkt het vastberaden na de analyse van nog meer beelden van veiligheidscamera’s in de buurt.

Zo wordt de kerel na de moord liefst acht keer gefilmd in de directe omgeving van de plek waar het lichaam van Sofie aangetroffen wordt. Om 7.05 uur – Sofie is dan al twee uur verdwenen en mogelijk al vermoord – is de man als enige op het strand, vlak bij de moordplek. Hij zoekt iets met een zaklamp of gebruikt zijn gsm om bij te lichten. Op de beelden is dit niet te zien, maar speurders hebben aanwijzingen dat het om de onbekende met de blauwe jas gaat.

Huppelen

Om 8.09 uur passeert hij opnieuw. Zigzaggend wandelend naar de zee. Hij is opnieuw aan het zoeken en wrijft met zijn voeten het zand weg. Om 8.30 uur wordt hij dan opgemerkt door joggers op het strand, terwijl hij staart naar de plek waar Sofie later gevonden wordt. Om 8.31 uur spot een camera hem terwijl hij wegloopt van die plek. Hij gedraagt zich vreemd. Soms lijkt hij te huppelen, dan is hij weer aan het zoeken en praat hij in zichzelf. Steeds houdt hij het terras waaronder het lichaam van Sofie verstopt ligt in de gaten.

Om 10.26 uur staat hij opnieuw op beeld vlak bij de plek waar het sleepspoor begint. Speurders gaan ervan uit dat het lichaam van Sofie veertig meter versleept is voor het verborgen werd onder het terras. De man met de blauwe jas zou, eenmaal gezien door een getuige, plots weggelopen zijn. “In de richting van de zee”, zegt een getuige.

Om 14 uur zijn er opnieuw opmerkelijke beelden van de hoofdverdachte. Hij staat op de zeedijk en houdt de plek in de gaten waar de politie net het lichaam van Sofie gevonden heeft. Als een politie­combi passeert, doet hij alsof hij telefoneert. Daarna verdwijnt hij in de richting van de Diksmuidestraat, waar hij het laatst gezien wordt.

Iets verloren?

Voor de speurders staat het vast dat de man precies weet wat er gebeurd is die avond. Hij wist waar de dode vrouw lag. Mogelijk is er aan de moord een schermutseling tussen Sofie en haar moordenaar voorafgegaan en speelde die daarbij iets kwijt: een ketting, een bril of nog iets anders. Het object is alvast niet teruggevonden door de politie die het strand rondom de moordplek nauwgezet afgezocht heeft. De veronderstelling dat de dader iets verloren is, zou wel meteen verklaren waarom de man met de blauwe jas zo om zich heen zocht op die plek.

Volgens de speurders is de man jong en ongeveer 1.70 meter groot. Naast de jas droeg hij een donkere broek, donkere sportschoenen en een donkere muts. Op dit moment is er geen nader spoor van hem. Hij heeft zich niet gemeld na de eerste uitzending. “Dat sterkt ons in ons vermoeden dat de man iets uit te leggen heeft”, klinkt het bij de speurders.