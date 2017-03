Voormalig Real-voorzitter: “Als Hazard wil, leggen we 100 miljoen op tafel”

De jongste tijd draait de geruchtenmolen over een transfer van Rode Duivel Eden Hazard van Chelsea naar Real Madrid opnieuw op volle toeren. Ook Ramon Calderon, voorzitter van de koninklijke tussen 2006 en 2009, doet zijn duit in het zakje.

Volgens hem zal Real zeker bereid zijn om 100 miljoen pond (115 miljoen euro) te betalen voor Hazard. “Chelsea kent de transfermarkt van de laatste jaren als geen ander. Sinds Ronaldo, Bale en Pogba is 100 miljoen pond zowat de norm geworden. Ik denkt dat dat ook de som is die Chelsea voor Hazard zal vragen. Real staat er financieel goed voor, zo een bedrag zal geen probleem vormen”, liet Calderon optekenen op de Spaanse radio talkSPORT.

“Alles hangt natuurlijk af van de speler, als hij wil vertrekken, zal hij vertrekken. Op het moment dat Hazard zegt dat hij weg wil, zullen de onderhandelingen pas beginnen. Ik denk dat dat eind dit seizoen zo zal zijn”.

De 26-jarige Eden Hazard speelt sinds 2012 voor Chelsea, dat destijds zo’n 40 miljoen euro betaalde aan Rijsel. Hij heeft op Stanford Bridge nog een contract tot 2020. Hij is evenwel een grote fan van Real-trainer Zinédine Zidane en de liefde is wederzijds. Volgens Calderon zou Hazard zeker zijn plaats hebben in het sterrenteam van Real. “Fantastische spelers als Hazard kunnen zich aan eender welke club aanpassen, Ze vinden overal hun plaats.”