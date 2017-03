Jongen met handicap kan niet tegen aanrakingen, maar toch moet hij “traumatiserende” fouillering ondergaan

Jennifer Williamson is niet te spreken over hoe zij en haar kind werden behandeld in de luchthaven van Dallas. Ze filmde hoe haar gehandicapte zoontje Aaron uitvoerig werd gefouilleerd door een agent van luchtvaartautoriteit Transportation Security Administration (TSA). “Traumatiserend”, pende de dame neer op Facebook, waar de beelden al door meer dan vijf miljoen mensen zijn bekeken.

Aaron lijdt aan een sensorische informatieverwerkingsstoornis, wat ervoor zorgt dat het jongetje prikkels, waaronder aanrakingen, als erg onaangenaam ervaart. Volgens Williamson werd haar zoon langer dan een uur lang aangehouden, ondanks dat de metaaldetector geen melding gaf toen hij erdoor stapte. “We werden behandeld als honden”, liet de boze vrouw weten op sociale media. “Ik vroeg aan TSA om hem op een andere wijze te screenen, maar ze weigerden.” De twee minuten lange video was het resultaat.

“Aaron bleef urenlang na de fouillering maar vragen wat hij verkeerd had gedaan. Ik ben razend”, vervolgde de moeder. Volgens de vrouw gingen de taferelen ook na het beëindigen van de video nog door. Zo zouden er nog twee extra agenten bij zijn gekomen om de jongen te inspecteren. “Deze mensen die zomaar kinderen traumatiseren en denken dat ze zich alles kunnen permitteren, moeten in toom worden gehouden”, stelt ze.

TSA heeft intussen gereageerd op de Facebook-post van de vrouw. Het liet aan Dallas News weten dat de extra agenten enkel langskwamen om de moeder gerust te stellen. Ook over de lengte van de aanhouding bestaat er een meningsverschil, TSA zegt immers dat de Williamson en Aaron maar 35 minuten werden tegengehouden aan de gate. De website van de organisatie stelt wel dat er speciale maatregelen zijn bij het screenen van kinderen onder twaalf jaar, al is in deze situatie de leeftijd van de jongen onbekend.