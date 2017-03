Ook ontslag bondscoach brengt geen zoden aan de dijk: Nederland onderuit tegen Italië

Het ontslag van bondscoach Danny Blind heeft bij Oranje niet voor het gewenste shockeffect gezorgd. Nederland ging in een oefenwedstrijd met 1-2 onderuit tegen Italië. Het kwam aanvankelijk op voorsprong dankzij een owngoal, daarna zorgden Eder en Bonucci nog voor de rust voor de 1-2 eindstand. Europees Kampioen Portugal ging met 2-3 onderuit tegen Zweden. Spanje won met 0-2 op bezoek bij Frankrijk.

De wedstrijd tussen Nederland en Italië stond in het teken van een nieuw begin. Sinds het ontslag van bondscoach Danny Blind moet Nederland opnieuw opbouwen en proberen het WK in Rusland te bereiken, maar Oranje begon dan toch met een valse noot.

Interim-bondscoach Fred Grim stond aan het roer voor de vriendschappelijke interland tegen Italië, en zag hoe zijn jongens nochtans goed begonnen aan de wedstrijd. Nederland kwam al na tien minuten op een 1-0 voorsprong na een owngoal van Romagnoli, maar lang kon het niet van die voorsprong genieten in de Amsterdamse ArenA. Eder scoorde één minuut later een prachtige goal, goed voor de 1-1 gelijkmaker. Leonardo Bonucci zette de 1-2 eindstand op het bord, na 32 minuten spelen.

Onder impuls van Gerard Deulofeu, verhuurd door Everton aan AC Milan, versloeg Spanje Frankrijk in een oefeninterland. In het Stade de France werd het 0-2 na een goede prestatie van Deulofeu. Hij was het slachtoffer van een penaltyfout in de 68e minuut, David Silva zette vanop de stip de 0-1 op het bord. Negen minuten later scoorde Deulofeu zelf, maar de scheidsrechter had aanvankelijk het doelpunt afgekeurd. Na ingrijpen van de videoref kreeg Spanje het doelpunt toch, wat meteen de eindstand bezegelde

De videoref speelde eerder in de wedstrijd al een hoofdrol, hij keurde vlak na de rust een doelpunt van Frankrijk-aanvaller Antoine Griezmann terecht af. De scheids- en lijnrechter hadden niets gezien, maar de videoref schoot hen te hulp met de correcte beslissing. Het is een unicum, nog nooit werd een doelpunt afgekeurd door een videoref in een interland.

Cristiano Ronaldo scoorde opnieuw voor Portugal en wordt daarmee de speler met de meeste interlandgoals – 71 stuks – in de laatste zestig jaar. Met zijn 71 goals voor Portugal moet hij in het lijstje met het meeste interlandgoals aller tijden alleen de Hongaren Ferenc Puskas (84) en Sandor Kocsis (75) laten voorgaan.

Toch kon Ronaldo niet ten volle vieren, Portugal ging uiteindelijk onderuit toen Joao Cancelo in de 93e minuut een owngoal maakte: Zweden vierde feest en won met 2-3.