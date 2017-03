Rodrigo Vissers heeft alvast de Argentijnse pers gehaald, nu nog Messi spreken!

Rodrigo Vissers komt steeds dichter bij zijn droom: Lionel Messi spreken. De jongeman uit het Antwerpse Hove reisde vorige week af naar Buenos Aires, waar hij via Lucas Biglia hoopte bij Messi te raken, maar laat ons nog even in spanning voor het resultaat. “Nu wat bekomen, binnenkort komt alles online”, zo postte hij dinsdag op Facebook. Hoe dan ook werd de Missie ook in de buitenlandse pers al opgepikt, het Argentijnse Mundo Leo strikte Rodrigo voor een interview! (video onderaan)