CLUBNIEUWS. Strijd barst los om speler Lierse, ex-speler Anderlecht wil terugkeren naar België

Nu de Rode Duivels terugkeren stilaan terugkeren naar hun respectieve clubs, kunnen de Belgische voetbalploegen aftellen naar de play-offs. Nog twee dagen, dan trappen Anderlecht en Zulte Waregem Play-off 1 op gang. Over Anderlecht is er overigens opvallend nieuws, een ex-speler zoekt opnieuw onderdak in België. Lierse, dat deelneemt aan play-off 2, lijkt dan weer afscheid te moeten nemen van een sterkhouder. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

ANDERLECHT. Ex-speler zoekt club in België

Kanu, de Braziliaanse spits/offensieve middenvelder, die tussen 2010 en 2013 doorbrak bij Anderlecht, is sinds zes weken terug in België en zoekt hier een club. Zijn laatste werkgever was het Thaise Buriram United – de ex-ploeg van Acheampong – maar daar speelde hij maar één wedstrijd en nu is zijn contract er ontbonden.

Kanu is dus transfervrij en wil opnieuw aan de slag in zijn tweede vaderland. Bij Anderlecht viel de Braziliaan indertijd op door zijn ijzersterke fysiek en polyvalentie. Hij werd in 2013 voor bijna drie miljoen verkocht aan het Russische Terek Grozny, maar was daar weinig succesvol.

LIERSE. Benson gegeerd door eersteklassers

Lierse ziet straks Manuel Benson (20) vertrekken naar een (sub)topper uit eerste klasse. De creatieve (flank)aanvaller maakte indruk met drie goals en zes assists in 1B en was deze week ook opgeroepen voor de Belgische U21. De Pallieters wilden zijn contract, dat in 2018 afloopt, verlengen, maar dat werd op vraag van de speler on hold gezet.

Benson is dan ook gegeerd in 1A. Zo wordt hij gevolgd door Lokeren, Genk en Zulte Waregem. Ook topclubs als Club Brugge en Anderlecht – waar hij als twaalfjarige voetbalde – kennen hem (mede omdat ze Belgen nodig hebben), maar de dribbelaar wil liefst naar een club waar hij direct speelkansen zal krijgen. Lierse hoopt minstens 500.000 euro te krijgen voor de belofte.

Foto: TOM GOYVAERTS/GMAX Agency

UNION SINT-GILLIS. Mpati en Rajsel raken speelklaar

Tracy Mpati en Nicolas Rajsel speelden op Moeskroen en ondervonden geen terugslag zodat ze speelklaar zijn voor de zaterdagpartij tegen Mechelen. Op Mathias Fixelles na kan Marc Grosjean dan ook over een volledige kern beschikken. Volgens de clubdokter mag Fixelles wel al de looptraining hervatten zodat zijn revalidatieprogramma sneller verloopt dan verwacht.