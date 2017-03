De ‘nieuwkomers’ bij de Duivels gewikt en gewogen na bizarre oefenmatch

Zat er een geheime clausule in het lucratieve contract dat de KBVB met de Russische bond afsloot? 300.000 euro voor een oefenmatch met minstens zes doelpunten en een gelijkspel in de slotfase, of zoiets? Rusland-België werd 3-3 en (bijna) een maat voor niets. Roberto Martinez zag zijn team defensief klungelen en keek met een vergrootglas naar deze vijf nieuwkomers.

Debuteren naast Dembélé was een zegen en een vloek voor Youri Tielemans. Een zegen omdat de Tottenham-middenvelder zo sterk aan de bal was en in de recuperatie dat de jonge Anderlecht-speler in een zetel kon voetballen. Maar ook een vloek omdat hij door het natuurlijke overwicht van Dembélé veel minder aan de bal kwam dan hij bij Anderlecht gewoon is.

Als Tielemans de kans kreeg, probeerde hij vrank en vrij te voetballen zoals hij bij Sporting doet. Maar niet alle acties lukten. Voor Tielemans was het een leerrijk debuut in de basis bij de nationale ploeg. Dit is duidelijk een niveau hoger dan Anderlecht, ook al was het maar een oefeninterland.

Foto: Photo News

CHRISTIAN BENTEKE: “Ik scoor, maar Lukaku blijft nummer 1”

Drie doelpunten tegen Gibraltar en twee tegen Rusland. Da’s geen onaardige balans voor Christian Benteke in zijn laatste twee interlands. Bovendien lag hij ook nog eens aan de basis van de penaltygoal van Mirallas, dankzij een geslaagde dribbel voorbij Neustädter. Benteke speelt wel altijd bij Crystal Palace, maar zijn laatste competitiegoal dateert al van 31 januari. Gisteren deed hij vertrouwen op. “De nationale ploeg en Crystal Palace zijn een andere context, andere spelers, een ander systeem”, zei Benteke. “Bij België zijn we dominanter en hebben we vaker de bal. Voor een aanvaller is dat ideaal.”

Na enkele weifelende acties groeide Big Ben gisteren in de match. De 1-2 scoorde hij met een gelukje, uit de rebound, nadat ­Akinfeev een kopbal van Vertonghen had gekeerd. En voor de rust scoorde hij de 1-3 na een vrijschop van Chadli. Hij mag dan in de rangorde onder Romelu Lukaku gezakt zijn, Benteke bewees dat hij klaar is als Martinez hem nodig heeft. Ook al durft hij voorlopig niet te tornen aan de status van Lukaku. “Eerlijk: Romelu is nummer 1. De rest strijdt om de tweede rol. Maar omdat Michy en Divock weinig spelen, zitten zij nu in een moeilijke situatie.”

Foto: Photo News

THOMAS FOKET: Speelde safety first

Thomas Foket startte voor het eerst in de basis en koos voor safety first. Hij probeerde zijn steentje bij te dragen, maar schuwde de risico’s. “Aanvallend was het wat moeilijk, want ik stond vrij geïsoleerd. Ik ben niet iemand die ineens drie man gaat dribbelen. Maar in de tweede helft probeerde ik toch iets meer.”

De Gent-speler beweert niet ontgoocheld te zijn dat Chadli de voorkeur kreeg tegen Griekenland. “Ik ben blij dat ik met die mannen mag meetrainen. Daar steek ik heel veel van op. Ik moet niet plots gaan roepen om speelminuten. Ik ben al blij dat ik nu mocht spelen. Ik voel me nog altijd een klein manneke dat bij de grote jongens terechtkomt.”

Foto: EPA

SIMON MIGNOLET: Was de pineut

Lieten de Belgen zich zaterdag tegen Griekenland nog verrassen in het begin van de tweede helft, dan was het nu al prijs na drie minuten in de eerste helft. Thomas Vermaelen stopte flankaanvaller Poloz foutief af aan de rand van de zestien. De vrije trap werd weggekopt door Chadli, maar Kombarov kopte terug en centrale verdediger Vasin kon veel te makkelijk centraal binnenduwen. Sneu voor Simon Mignolet, die voor de dertiende keer op rij een doelpunt slikt in het shirt van de nationale ploeg.

Ook de twee tegengoals in het slot kwamen er na een gebrek aan concentratie. “Het is een frustrerende avond geworden”, zuchtte Mignolet. “De 3-3 zag er wat knullig uit. De bal kwam kort bij mijn voeten, ik raakte hem nog net. Voor hetzelfde geld belandt de bal aan de andere kant van de paal en was het een goede redding. Nu moet ik dit accepteren.”

Foto: BELGA

THOMAS VERMAELEN: Herpakte zich

Vermaelen speelt weinig bij AS Roma en kreeg gisteren bijna een volledige wedstrijd van Roberto Martinez. Na zijn vroege fout die mee leidde tot de 1-0 herstelde de centrale verdediger zich door enkele keren op snelheid een doorgebroken Rus terug te halen. De late gelijkmaker kan ook niet in zijn schoenen worden geschoven, omdat hij toen al vervangen was door Dedryck Boyata.

Of hij Roberto Martinez overtuigd heeft dat hij de man is om de plaats van Laurent Ciman in te nemen, zal nog moeten blijken en hangt van zijn clubprestaties bij AS Roma af. Maar toch was dit een prestatie om zich aan op te trekken voor de gewezen kapitein van de Rode Duivels.