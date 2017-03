Youri Tielemans geniet na zijn eerste basisplaats: “De coach fluisterde: welkom in de A-ploeg”

Vrijdag staat hij alweer op het veld met Anderlecht, maar Youri Tielemans keerde afgelopen nacht met een goed gevoel terug uit Rusland. De middenvelder blikt tevreden terug op zijn eerste match in de basis bij de Rode Duivels. “Ik was toch een beetje zenuwachtig.”

Bondscoach Roberto Martinez houdt van Youri Tielemans. De Spanjaard laat geen moment ongelegen om het wierookvat boven te halen voor de Anderlecht-middenvelder en was ook na diens debuut in de basis vol lof. Hoewel hij niet de meest opvallende Belg op het terrein was, blikte Tielemans tevreden terug. “Voor mij was het toch een kleine verrassing dat ik mocht starten. Ik had eerder gedacht dat ik zou invallen. Pas een kleine twee uur voor de wedstrijd wist ik dat ik zou starten. Ik was wel een beetje zenuwachtig maar het was positieve stress. Ik ben tevreden over mijn match, maar teleurgesteld in het resultaat.”

Om hem te sparen voor Zulte Waregem vrijdag mocht Tielemans na 66 minuten naar de kant. Het stond toen nog 1-3. “Aan de rust had de coach me al verwittigd dat hij me nog twintig minuten zou laten staan. Achteraf zei hij dat hij tevreden over me was. Hij fluisterde me toe: welkom in de A-ploeg.”

“Ben klaar voor vrijdag”

In de eerste helft trok Dembélé alle ballen naar zich toe. “Ik heb me moeten aanpassen, maar naarmate de wedstrijd vorderde, klikte het tussen ons. In de tweede helft speelde ik vol vertrouwen. En Mousa was echt supersterk vandaag. Wat is hij toch sterk aan de bal. Ik heb me geamuseerd, want we hadden altijd de bal. Zo is het makkelijk spelen.”

En hoewel hij pas laat in zijn bed lag vannacht, voelt Tielemans zich niet vermoeid voor vrijdag. “Deze match heeft me een boost gegeven voor de play-offs. Ik heb getoond dat ik op scherp sta. Ik ben klaar voor vrijdag.”