Frank Boeckx openhartig: “Teo doet zich dommer voor dan hij is”

Frank Boeckx staat vrijdag tegen Zulte Waregem voor het eerst in bijna zes jaar (16 april 2011, AA Gent-Standard) onder de lat in een Play-off 1-match. De doelman, die zich verrassend tussen de palen knokte bij Anderlecht, tekende in de interlandpauze een nieuw, driejarig contract en werd ook fysiek klaargestoomd voor de titelstrijd. “Na twee trainingen en als we lang op het vliegtuig of de bus zaten, had ik soms last van de rug. Niets ergs, maar nu heb ik een infiltratie gekregen”, aldus Boeckx, die onze vier thema’s alvast moeiteloos over zijn schouder gooide.

Over zijn paars-witte trouw: “Ik voel me hier goed”

“Voor mij was de duur – drie jaar – van mijn nieuw contract belangrijk. Ik heb die zekerheid nooit gehad en op den duur begint dat te wegen. Ik besef dat ik mijn onderhandelingspositie niet heb verstrekt door te zeggen dat ik Anderlecht dankbaar was omdat ze me uit de beerput getrokken hebben. Maar stel dat we kampioen worden en Champions League spelen, dan kan een contract nog opengebroken worden. Er zijn tussenpersonen die geïnformeerd hebben of ik geïnteresseerd was in deze of gene club, maar ik heb gezegd dat ik er geen zin in had omdat ik me hier zo goed voel. Op den duur wisten ze ook dat ze niet meer moesten bellen. Of ik garanties gekregen heb? Neen, ik ben Ronaldo niet.”

Over de Zwitserse Sollied: “Weiler is zo weinig met de tegenstander bezig”

“De contractverlenging van Weiler voor de start van Play-off 1 was belangrijk om duidelijkheid te scheppen tegenover pers en publiek. De kleedkamer had dat niet nodig. Weiler is vanaf dag één duidelijk geweest over de weg die hij wilde volgen. Sollied is de enige andere trainer die ik gehad heb die zo weinig met de tegenstander bezig was, maar zo gefocust op zijn eigen ploeg. Als je van je eigen ploeg een machine maakt, hoef je niet met de tegenstander bezig te zijn. Weiler is veeleisend op het veld, maar daarnaast zit hij ons niet elk uur van de dag achterna. De regels hangen op in de kleedkamer. Als je niet volgt, ken je de consequenties. Onze kleedkamer is heel volwassen. We zijn ook niet blind voor wat er vorig jaar gebeurde met De Maio en Okaka. Als je zulke vedetten aanpakt, weet je als trainer dat het klikt of botst. Bij sommigen heeft het gebotst. Youri Tielemans is misschien ook een vedette, maar hij is verstandig en gaat mee in het verhaal. De tijd van een elftal met drie vedetten en acht werkpaarden is voorbij.”

Foto: BELGA

Over valse dommerik Teo: “Hij kan zich wel degelijk uitdrukken in het Engels”

“Ik heb een goede band met Teodorczyk, maar ik woon in Gent en hij in Brussel. We maken plezier op de club, maar daarnaast leven we ons eigen leven. Hoe we communiceren? (Lacht) Hij doet zich naar buiten toe soms dommer voor dan hij is. Als hij geen zijn heeft om te babbelen, zegt hij: Don’t speak language. Hij kan zich wel degelijk uitdrukken in het Engels, maar hij weet ook dat het geen kwaad kan als hij tegen mij fouten maakt. Of ik hem heb gebeld toen hij niet kwam opdagen voor de Gouden Schoen? Ik heb in onze Whatsapp-groep een berichtje gestuurd: Teo, where are you? Er kwam geen antwoord en dan wist ik dat hij effectief in het buitenland zat.”

Over zijn hoop op Man U: “Er zijn geen afspraken gemaakt”

“Dat Rubén de voorbije vier wedstrijden in Europa keepte, wil niet zeggen dat ik tegen Manchester United niet onder de lat kan staan. Er zijn geen afspraken gemaakt over wie in Europa in doel staat en wie in de competitie. Tegen Qabala stond ik ook ineens in doel. Of ik door de situatie minder uitkijk naar die matchen? Ik ben een fan van Liverpool. (lacht) Dan moeten we volgend seizoen in de Champions League maar uitkomen tegen Liverpool, daar zal ik zéker naar uitkijken. Ik heb een bijzondere motivatie om kampioen te worden met Anderlecht. Al mijn ex-ploegen zijn kampioen geworden toen ik er weg was: STVV, AA Gent en nu Antwerp. Ik wil dat eindelijk doorbreken.”