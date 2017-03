Deze studente wordt van Tinder gebannen om de meest geniale reden

Tindergebruikers zullen het kunnen bevestigen: een perfecte openingszin verzinnen voor je profiel is vaak hard labeur. Maggie heeft er zo eentje gevonden die haar niet alleen matches, maar ook harde cash oplevert.

“Stuur me 5 dollar (iets minder dan 5 euro, red.) en kijk wat er gebeurt”, luidt de openingszin die onder Maggies profiel op de populaire dating-app staat.

Foto: Twitter

Daarbij post de twintiger ook een voorbeeld van een conversatie. “Wat krijg ik voor vijf dollar?” vraagt haar match, waarop ze antwoordt met “Dat zul je wel zien” en een Paypal-link om geld te storten.

“Geld verstuurd”, klinkt het niet veel later.

Foto: Twitter

Wat ze dan écht aanbiedt voor 5 dollar? Het antwoord zit in het volgende screenshot dat ze toevoegde. Spoiler: het zal je teleurstellen. Maggie verwijdert gewoon de match van zodra die het geld heeft overgemaakt.

Foto: Twitter

Gek of geniaal? De studente houdt in elk geval een lucratieve bijverdienste over aan de dating-app.

Foto: Twitter

“Het is echt een waterdicht plan, want ik beloof eigenlijk niks”, legt Maggie uit. “Ik zeg gewoon ‘kijk wat er gebeurt’. Het was te grappig om niet op Twitter te delen. En ik wil andere vrouwen inspireren zodat ze kunnen delen in de winst.”

Toch is het niet helemaal conform de richtlijnen van Tinder. Een woordvoerder laat weten dat wie geld vraagt via de app geband zal worden.