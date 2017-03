Brazilië is eerste land dat zich kan kwalificeren voor het WK 2018

Brussel - Brazilië is als eerste land (naast organisator Rusland) zeker van een plaats op het WK voetbal van volgend jaar. De Seleçao won op speeldag 14 in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiezone met 3-0 van Paraguay en kan niet meer uit de top vier vallen.

Voor de Goddelijke Kanaries scoorden in de Arena Corinthians in Sao Paulo Coutinho (34.), Neymar (64.) en Marcelo (85.). Brazilië pakte zo een tiende zege in deze WK-voorronde en totaliseert 33 punten.

Door het 2-1 verlies van Uruguay in Peru is Brazilië, met nog vier speeldagen te gaan, zeker van een plaats in de top vier van de CONMEBOL-kwalificatiezone. Die positie geeft recht op een ticket voor het WK. De nummer vijf, voorlopig Argentinië, speelt een intercontinentale play-off tegen een land uit Oceanië.

Colombia, dat met 0-2 won in Ecuador, staat voorlopig tweede met 24 punten. Uruguay en Chili (dat Venezuela klopte met 3-1) hebben 23 punten, één meer dan Argentinië. Ook Ecuador (20 ptn), Peru (18 ptn) en Paraguay (18 ptn) maken nog kans op een WK-ticket. Bolivië (10 ptn) en Venezuela (6 ptn) zijn uitgeschakeld.

De vijftiende speeldag wordt op 31 augustus afgewerkt. Dan staat onder meer Uruguay/Argentinië op het programma.