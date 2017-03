Daarom wil Marijn Devalck (66) niet mee naar Zuid-Afrika voor de ‘FC De Kampioenen’-film

De nieuwe film van ‘FC De Kampioenen’ is in volle voorbereiding en zal zich afspelen in Zuid-Afrika. Toch was de kans lange tijd groot dat we Marijn Devalck helemaal niet in Zuid-Afrikaans landschap te zien zouden krijgen. Hij heeft de VRT immers expliciet gevraagd om thuis te mogen blijven.

Binnenkort vertrekken de ‘Kampioenen’ naar Zuid-Afrika voor opnames van de derde langspeelfilm van de beroemde voetbalploeg. Marijn Devalck blijft liever thuis, bekent hij deze week in Dag Allemaal. “Dat heeft alles te maken met wat er tijdens de opnamen van onze eerste bioscoopfilm is gebeurd. Die vonden in het zuiden van Frankrijk plaats en ik ben toe gestoken door een insect. Van de beet herinner ik me niks meer, maar nadien waren er wel sporen: jeuk en een bloeduitstorting.”

Sinds de beet is Devalck niet meer de oude. “Ik heb me in het Tropisch Instituut laten onderzoeken, waar de dokters bevestigden dat de steek de oorzaak van mijn klachten is. Maar ze konden niet zeggen om welk insect het ging en dus konden ze me ook geen medicatie geven. Ik moet ermee leren leven.”

Gelukkig voor de Boma-fans gaat de acteur toch overstag, op vraag van de VRT. Zijn rol is cruciaal voor het scenario, dus zomaar thuisblijven zat er voor hem niet in. “Ik probeer wel enthousiast te zijn. Ik ben nog nooit in Zuid-Afrika geweest, dus dat wordt zeker een verrijking.”