Gelijke spelen kosten Rode Duivels top vijf-ranking, Brazilië wordt nieuwe nummer één

Dat de Rode Duivels tegen Griekenland en Rusland niet konden winnen, zal hen twee plaatsjes kosten op de nieuwe wereldranglijst. De troepen van Roberto Martinez zakken van de vijfde naar de zevende plek. Brazilië, dat zich de voorbije nacht als eerste plaatste voor het WK 2018 in Rusland, neemt de nummer één-positie over van Argentinië. Opvallend is dat er maar liefst vier Zuid-Amerikaanse landen in de top vijf staan.