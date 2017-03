Vlaamse regering bereikt akkoord over verbod op onverdoofd slachten vanaf 2019

De Vlaamse meerderheidspartijen hebben een akkoord bereikt over het verbod op onverdoofd slachten vanaf 2019. De consensus komt er op basis van aanbevelingen uit een rapport van Piet Vanthemsche, die heeft samengezeten met de verschillende geloofsgemeenschappen.

Vanaf 1 januari 2019 mag er alleen nog omkeerbare verdoving (elektronarcose) voor schapen, kleine herkauwers en pluimvee gebruikt worden vooraleer ze geslacht worden. Dat betekent dat het schaap niet volledig dood is. En dat is belangrijk voor moslims: zij willen een dier levend kunnen offeren.

Voor kalveren en runderen komt er een nieuw systeem van slachten. Die zullen in een eerste fase nog wel gekeeld worden, en daarna verdoofd worden - de zogenaamde post-cut-stunning. Op lange termijn wordt voor hen ook een procedure met elektroshocks uitgewerkt.

Het rapport van Vanthemsche beveelt ook aan om voldoende tijd te voorzien voor de organisatie van het ritueel slachten volgens de nieuwe technieken, en de opleiding en begeleiding van offeraars bij de uitvoering ervan. De tijd tot 2019 moet bijgevolg optimaal benut worden voor verder overleg tussen de overheid en betrokken partijen.

Bemiddelaar

Oppositieleden Hermes Sanctorum (destijds Groen, nu onafhankelijk) en Chris Janssens (Vlaams Belang) hadden in 2016 al een voorstel van decreet voor een verbod op onverdoofd slachten ingediend. Ze slaagden er toen ook in om de meerderheid enthousiast te krijgen, waarna er enkele maanden uitstel en overleg volgden.

Maar toen het in oktober tot een stemming moest komen, beslisten meerderheidspartijen Open VLD en CD&V om de kat nog even uit de boom te kijken. Ze wilden het eindrapport van Piet Vanthemsche afwachten, die als bemiddelaar voor de verschillende geloofsgemeenschappen was aangesteld.

Historisch

Op basis van dat eindrapport heeft de Vlaamse regering nu een consensus bereikt. “Ik heb weinig geslapen omdat er misschien wel iets historisch op tafel ligt”, zei een zichtbaar tevreden minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) woensdag op een persconferentie.

“We zijn conform het rapport en de bijhorende aanbevelingen overgaan tot het verbod op onverdoofd slachten vanaf 1 januari 2019. De nieuwe regels schieten pas over twee jaar in gang, omdat we eerst nog een overgangstermijn zien”, aldus Weyts.

“Dit dossier bewijst eens te meer dat bemiddeling de beste garantie biedt op oplossingen. Na grondig onderzoek is een evenwicht tussen godsdienstbeleving en dierenwelzijn gevonden. Wat ons betreft hoeven deze voorstellen geen meerderheidsvoorstellen te blijven. We reiken de oppositie de hand om zich mee achter dit voorstel te scharen”, luidt het nog bij de parlementsleden.