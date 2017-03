Dierenliefhebber gaat wel heel ver om dorstige cobra te redden

Barmhartige Indische dorpelingen zorgen voor de lokale wilde dieren die getroffen worden door de droogte in de regio van Kaiga, India. Een koningscobra van meer dan 3,5 meter valt een dorp binnen, naarstig op zoek naar water. De droogte zou volgens officiële bronnen de wilde dieren in de rondom het dorp hard hebben getroffen.

De dodelijke slang schuwt normaal mensen, maar zijn zoektocht naar water en afkoeling was belangrijker. De dorpelingen snellen te hulp door water over de slang te gieten zodat hij kan afkoelen en kan drinken. Later werd de cobra naar een dierenkliniek gebracht.