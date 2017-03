Eindelijk: deze update zorgt ervoor dat je iPhone veel sneller reageert

Goed nieuws voor alle iPhone- en iPadeigenaars. De nieuwste update van het besturingssysteem iOS zorgt ervoor dat werken met je toestel een pak vlotter aanvoelt. Fabricant Apple werkte aan snelheid op twee verschillende manieren.

Versie 10.3 van iOS pakt de animaties aan, bijvoorbeeld bij het opstarten of afsluiten van een app. Apple heeft de animaties bijgewerkt en ingekort, waardoor je toestel meteen veel vinniger aanvoelt. Maar naast deze relatief beperkte tijdswinst, is er onder de motorkap gesleuteld aan een veel grotere wijziging. Apple maakt de overstap naar het Apple File System (APFS), een zelf ontwikkeld bestandssysteem dat alles veiliger én sneller maakt.

Naast snelheidswinst bevat de update nog enkele kleine verbeteringen. De opmerkelijkste is Zoek mijn AirPods, een applicatie die je dure, draadloze AirPods kan terugvinden als ze zoekgeraakt zijn. Eerder had Apple een app uit zijn Store gehaald die exact hetzelfde deed, maar niet door Apple zelf ontwikkeld was. “Dat kunnen we zelf beter”, moet de technologiereus toen gedacht hebben.

Versie 10.3 is geschikt voor iPhone 5 en nieuwer, iPad 4e generatie en nieuwer, iPad mini 2 en nieuwer, iPad Pro en iPod touch 6e generatie. Downloaden doe je via het menu Instellingen > Algemeen.