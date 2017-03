KV Mechelen zal pas volgend seizoen weer op kapitein Seth De Witte kunnen rekenen

KV Mechelen kan tijdens Play-off 2 en bijgevolg voor de rest van het seizoen geen beroep meer doen op kapitein Seth De Witte. Hij wordt geopereerd aan de adductoren en zal 3 tot 4 maanden out zijn. “De start van play-off 2 leek voor de speler en club een goed moment. We hopen hem voor de start van volgend seizoen weer fit te krijgen”, aldus KV Mechelen.

De Mechelse kapitein gaat vandaag al onder het mes. “Seth ondervond regelmatig last aan de adductoren. Het is een vervelende blessure die bij momenten weer naar bovenkomt. In overleg met Seth en de staf hebben we beslist om nu te opereren. Zo willen we hem terug fit hebben tegen de start van het nieuwe seizoen”, zegt Bart De Bruyn van de medische staf van Malinwa. De revalidatie van De Witte wordt geschat op drie tot vier maanden.

KV Mechelen, dat nipt naast play-off 1 greep, opent zaterdag zijn play-offs met een verplaating naar Union. Ook Lierse, Waasland-Beveren, Standard en STVV zijn in groep A tegenstanders voor het team van coach Yannick Ferrera.