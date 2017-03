“Gewone” ambulance speelt zwaailicht kwijt om verwarring en misbruik tegen te gaan

Straks ziet u aan de kleur van een ziekenwagen of die noodhulp kan bieden of enkel patiënten van én naar het ziekenhuis vervoert. De eerste wordt geel, de tweede wit. Die laatste moet ook zijn blauwe zwaailicht en ­sirene inleveren. “Er wordt te vaak nodeloos op alarm gereden, bijvoorbeeld om een file te omzeilen”, geeft de sector toe.

22 maart vorig jaar. Tijdens de hulpverlening na de aanslagen blijkt het voor de leidinggevenden ter plaatse soms moeilijk om een onderscheid te maken tussen dokters, verplegers en ambulanciers, die een veeleer beperkte medische opleiding volgden. Daarom moet het onderscheid tussen de uniformen van de hulpdiensten nu duidelijker worden.

Hetzelfde geldt voor ambulances: sommige ziekenwagens zijn uitgerust met hoogopgeleid personeel, terwijl andere enkel worden gebruikt voor niet-dringend vervoer van patiënten van het ene naar het andere ziekenhuis. Zij hebben weinig medisch materiaal aan boord en de chauffeurs hebben niet altijd een uitgebreide ­medische opleiding gehad. Toch zie je amper verschil tussen beide types ­ziekenwagens.

Die onduidelijkheid moet nu verdwijnen, want op de plaats van een ongeval of ramp is er geen tijd voor verwarring, aldus minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD), zelf ook arts.

Verwarring vermijden

De Block voert daarom een strikt onderscheid in. De 500 goed uitgeruste ambulances, die dringende geneeskundige hulp kunnen bieden, moeten straks allemaal geel zijn. De ziekenwagens die enkel voor patiëntenvervoer worden ingezet – dat aantal wordt in Vlaanderen op zo’n duizend geschat – moeten hun zwaailicht en sirene inleveren en krijgen een witte kleur.

Brandweervereniging Vlaanderen (BVV) juicht de hervorming toe. “Want er was veel verwarring”, aldus BVV-directeur Bart Vandenbussche. Ook de Belgische Beroepsvereniging van Ambulancediensten steunt de plannen, inclusief de beslissing dat ambulances die patiënten vervoeren straks geen sirene of blauw zwaailicht meer hebben. “Rond het gebruik zijn weinig regels, waardoor het zwaailicht al eens misbruikt werd. Om een ­patiënt op tijd op een afspraak bij een specialist te krijgen, of een file te ­omzeilen”, zegt directeur Jan Bollen. Hij hoopt wel op een oplossing voor bedrijven die met dezelfde ambulance zowel dringende hulp aanbieden als ook niet-dringend patiëntenvervoer. Daarvoor heeft De Block een tussen­categorie opgericht, waarbij zwaailicht en sirene nog wel mogen. Maar volgens de sector is daarover nog veel onduidelijkheid.