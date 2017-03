Ook Anthony Kumpen reageert op ‘die kus met Tanja Dexters’

Die veelbesproken kus tussen Tanja Dexters en Anthony Kumpen, man van Griet Van Hees, is er nooit geweest. Dat zei de voormalige Miss België eerder deze week en nu doet de racepiloot hetzelfde in Tv Familie.

Wat voorafging: een kelner op het mode-evenement Genk Showt was naar eigen zeggen getuige van een passionele kus tussen Tanja Dexters (40) en Anthony Kumpen (38), die getrouwd is met Griet Van Hees. De twee blondines maakten vroeger samen deel uit van meidengroep B-A-B-E en zouden elkaar nu niet meer kunnen luchten omdat Griet alles zag gebeuren.

Geen gefoefel

Maar die kus? Die is er nooit geweest. “Ik heb geen idee waar ze dit rare verhaal vandaan halen”, zegt Kumpen. “Ik ken Tanja al meer dan vijftien jaar, ze is een goede vriendin en dat is het ook. Ik zou niet weten waarom we plots met elkaar zouden beginnen foefelen. Ze is ook een vriendin van mijn vrouw”, klinkt het. Hij voegt eraan toe dat Tanja en Griet samen op het bewuste evenement zijn aangekomen en dus niet dat hij en Tanja samen hun entree maakten, zoals wordt gesuggereerd. “Ik ben pas anderhalf uur later toegekomen.” Volgens de racepiloot hebben Griet en Tanja ook geen vlammende ruzie. “Of ik moet aan een bijzondere vorm van alzheimer lijden”, zegt de man.

Afbrokkelende vriendschappen

Kwatongen beweren echter dat Tanja, die sinds kort single is, achter de mannen van vriendinnen zit en al haar vriendschappen - of wat er nog van overblijft - doet afbrokkelen. Over de kus met Kumpen was ze afgelopen dinsdag althans duidelijk in Story. “Dat gerucht slaat nergens op. Ik heb Anthony helemaal niet gekust! Na de geruchten heb ik met Griet gebeld, en we hebben er eens goed mee gelachen”, zei ze.