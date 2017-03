Goed nieuws: lente is zeker een week vroeger begonnen

We beleven een zeer vroege lente. Zeker een week vroeger dan ‘normaal’. Dat zegt weerman Frank Deboosere. Afgelopen maand maart gaat overigens ook de geschiedenisboeken in als een van de warmste ooit in ons land, sinds 1833.

“De vuistregel was vroeger dat de lente vanaf half april écht begint. Daarvoor kon het nog serieus vriezen. Maar die tijd zijn we el even voorbij. Niettemin begint de lente dit jaar toch zeer vroeg”, zegt weerman Frank Deboosere. “Plantjes zijn al volop aan het groeien en ook de eerste korrels van de berk zijn er al.”

Dankzij de aanvoer van droge landlucht en de zon die uitvoerig heeft kunnen schijnen, beleven we trouwens ook een van de warmste maanden maart sinds 1833. “Met 28 maart inbegrepen zitten we reeds aan een gemiddelde temperatuur van 9,0 graden. Dat is 2,2 graden méér dan in een gemiddelde maand maart”, weet Deboosere. “Woensdag, donderdag en vrijdag zal het kwik nog richting 20 graden stijgen. Dat trekt de gemiddelde temperatuur voor deze maand maart nog een beetje omhoog. Waarschijnlijk komt maart 2017 zo waarschijnlijk in de top-5 van warmste maanden maart terecht.”

De allerwarmste maanden maart beleefden we in 1991 en 1957, met een gemiddelde temperatuur van 9,5 graden. “Dat record gaan we echter niet halen”, zegt Deboosere. “Om nog een laatste vergelijking te maken: vorig jaar lag de gemiddelde temperatuur in maart op 5,3 graden. De koudste maand maart ooit beleefden we in 1845, met amper -1,6 graden.”