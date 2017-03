Internet lacht met vreemd borstbeeld Ronaldo bij inhuldiging luchthaven

De Portugese stervoetballer Cristiano Ronaldo tekende woensdag present op een officiële plechtigheid in Funchal, zijn geboorteplaats. Daar gaf hij zijn naam aan het vliegveld van Madeira. Bij de inhuldiging werd een borstbeeld van Ronaldo onthuld, maar dat leek, op zijn zachtst gezegd, niet echt op de echte Ronaldo. Dat zag zelfs Batman, die vanop afstand de plechtigheid overzag...

“Het is heel speciaal dat deze luchthaven mijn naam zal dragen. Iedereen weet dat ik fier ben op mijn afkomst”, vertelde de 32-jarige Ronaldo tijdens een ceremonie op de luchthaven, waarop ook de Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa en eerste minister Antonio Costa aanwezig waren. “Ik was hier geen vragende partij voor, maar ik ben niet hypocriet. Dit is een eer en het maakt mij gelukkig”, aldus Ronaldo, die vervolgens zag hoe zijn borstbeeld onthuld werd. En daar ging het internet duchtig mee aan de slag...

Foto: AP

The jokes keep on coming... pic.twitter.com/nf3IwwuHZL — 101 Great Goals (@101greatgoals) March 29, 2017

The new Ronaldo statue looks very familiar... pic.twitter.com/G77nqxsmq0 — BenchWarmers (@BeWarmers) March 29, 2017

That new Ronaldo statue is amazing. Incredible likeness. pic.twitter.com/lXLPsfQnvH — John Sheehan (@johnsportraits) March 29, 2017

@SportsCenter somehow this looks more like Kristaps than Ronaldo pic.twitter.com/UgDTTBv7Vb — Nathan Evans(@naterssssss) March 29, 2017

Thoughtful of Ronaldo to give up time to unveil a bust of the young Geoffrey Boycott. pic.twitter.com/D6GwjcN5SP — James Vaughan (@EquusontheBuses) March 29, 2017

Foto: AP

Ook Batman tekende trouwens present voor de plechtigheid, een fan verkleed als de superheld bekeek de hele gebeurtenis vanop een afstand, maar werd even later wel weggeleid door de politie...

Afgelopen zomer, nadat CR7 met Portugal Europees kampioen werd, had de regeringsleider van Madeira al aangekondigd dat de lokale luchthaven (in 2016 goed voor 3,1 miljoen passagiers) de naam van de Real Madridspits zou krijgen. In zijn geboortestad Funchal staat ook al een bronzen standbeeld van de speler, net als een museum ter ere van de viervoudige Gouden Bal.