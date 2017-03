“Hollywood-scenario!” Russische pers enthousiast over spectaculaire gelijkspel tegen Rode Duivels

Het spectaculaire 3-3 gelijkspel van de Rode Duivels dinsdagavond in en tegen Rusland heeft ook in de lokale pers aandacht gekregen. “Buk-ha-rov!”, schreeuwt de kop binnenin een Russische krant. De spits scoorde na zeveneenhalf jaar voor de Russische nationale ploeg eindelijk zijn eerste interlanddoelpunt. De kranten zijn duidelijk meer dan tevreden met het onverhoopte gelijkspel tegen het veel sterker geachte België. In eentje is er zelfs sprake van een “Hollywood-scenario”., een andere roemt coach Cherchesov voor zijn “competente wissels”.