“Chelsea wil Hazard één van de best betaalde spelers ter wereld maken”

Chelsea is van plan Eden Hazard een nieuw monstercontract aan te bieden om zo de vermeende interesse van Real Madrid af te houden. Dat melden verschillende Engelse kranten woensdag. Volgens The Daily Mail zou Hazard zelfs 300.000 pond per week, omgerekend zo’n 350.000 euro, kunnen opstrijken.

De 26-jarige Hazard tekende twee jaar geleden al een monstercontract dat hem nog tot 2020 aan de Londense club bindt. Nu er hoe langer hoe meer geruchten blijven opduiken dat Real Madrid de Rode Duivel komende zomer naar het Bernabeu wil halen, zou Chelsea Hazard echter willen overtuigen in Londen te blijven door hem weer een nieuw contract met loonsverhoging aan te bieden. Daar zou de huidige leider in de Engelse Premier League de komende maanden werk van willen maken.

Volgens The Daily Mail zou het loon van de Rode Duivel opgetrokken worden van 200.000 tot maar liefst 300.000 pond (350.000 euro) per week. Als dat klopt, zal de Belg jaarlijks ruim 18 miljoen euro per jaar binnenhalen, vergelijkbaar met het bedrag dat Axel Witsel binnenhaalt in China. Hij zou zich dan net als zijn maatje van bij de nationale ploeg bij de twintig best betaalde voetballers ter wereld scharen.