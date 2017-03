Duitsland zonder Benedikt Höwedes in Rusland voor Confederations Cup

Bondscoach Joachim Löw van wereldkampioen Duitsland zal het komende zomer zonder Benedikt Höwedes moeten doen op de Confederations Cup in Rusland. De 29-jarige aanvoerder van Schalke 04 laat zich na het seizoen opereren aan de lies en mist daardoor het toernooi dat van 17 juni tot en met 2 juli zal plaatsvinden.

“Oorspronkelijk was er geen operatie voorzien omdat de medische staf en de speler er goede hoop in hadden om de blessure met een conservatieve behandeling te verhelpen”, deelde Schalke 04 woensdag mee in een persbericht. “Nu moeten we echter erkennen dat een operatie aan de lies onvermijdelijk geworden is. Deze zal na het seizoen uitgevoerd worden tijdens de zomerpauze.”

Oliver Bierhoff, teammanager van de Duitse nationale ploeg, verklaarde woensdag ook al in het Duitse weekblad Sport Bild dat hij op de hoogte was van de ingreep bij Höwedes. “Hij hoort de laatste jaren dan ook bij de spelers die het zwaarst belast werden in de voetbalwereld.”