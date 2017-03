VIDEO. Ze verloor haar zoon aan het uitgaansleven en daar wil deze moeder iedereen voor behoeden

Antwerpen / Schilde - De moeder van de overleden Didier Bartholomeus uit Schilde start een campagne 'verantwoord uitgaan' op. Haar zoon werd vorig jaar in september dood teruggevonden in het Dokske in Merksem na een avond uit in The Villa. Een illegale taxi had hem daar afgezet. Z'n moeder wil nu langs scholen trekken en jongeren waarschuwen. De campagne wordt naar haar zoon vernoemd. Ze krijgt daarvoor de steun van de gemeente Schilde en de stad Antwerpen.

Didier was vierde op zaterdagavond 25 september zijn 25ste verjaardag vieren in The Villa, een discotheek in de Limbastraat op het Antwerpse Eilandje, samen met een hele groep vrienden. De Schildenaar verdween de dag nadien omstreeks 5 uur. Volgens zijn vrienden was hij plots vertrokken. Bij The Villa verklaarde men dat de jongeman stomdronken buitengezet was door de mensen van de security. Drie dagen later werd zijn lichaam gevonden in het water.

Van kwaad opzet was geen sprake, maar wel werd duidelijk dat Didier een lift had gekregen toen hij vertrok aan The Villa. Die illegale taxichauffeur zou hem ook bestolen hebben.

De verdwijning van de 25-jarige kelner liet niemand onberoerd. Zijn moeder Micheline Duysens kondigde eerder al aan jacht te willen maken op de zogenaamde illegale taxi's.