De offensieve machine van Anderlecht vs. het blauw-zwarte fort

Vrijdag zetten de Belgische clubs (eindelijk) de laatste sprint in richting titel. Wij keken even terug naar de reguliere competitie, en haalden enkele veelzeggende cijfers boven. Zo belooft de offensieve machine van Anderlecht veel goeds als paars-wit na twee jaar zonder prijs nog eens kampioen wil worden: met de topschutter én het meeste aantal goals gescoord jagen Teodorczyk en co iedere verdediging in België schrik aan. Of bewaart het fort-Club Brugge (de beste verdediging en doelman) zijn cool in de jacht op een tweede titel op rij?