Dit goede doel geeft gratis seksspeeltjes weg, en met een goede reden

Vergeet de loonkloof, voor dit goede doel is het dichten van de orgasmekloof net zo belangrijk. De mensen achter ‘Sexy Liberation’ vinden het niet kunnen dat nog steeds heel wat minder vrouwen dan mannen een orgasme beleven en daar hebben ze een wel heel originele oplossing voor gevonden. Op hun website geven ze namelijk gratis seksspeeltjes weg.

Terwijl maar liefst 91 procent van de mannen aangeeft een orgasme te bereiken tijdens het vrijen, gaat datzelfde maar voor 64 procent van de vrouwen op. Niet dat vrouwen minder zin hebben in seks, onderzoek toont steevast aan dat ze het net zoveel willen en er even veel van genieten als mannen.

Maar waarom is het verschil dan zo groot?

Volgens de Huffington Post zouden er drie grote redenen zijn voor het feit dat vrouwen zoveel minder vaak een orgasme bereiken dan mannen. Allereerst zou porno veel mannen een verkeerd beeld geven van wat een vrouw stimuleert. Wanneer ze proberen wat ze gezien hebben in porno en merken dat dat niet werkt, raken ze ontgoocheld en geven ze op.

Ten tweede zouden verschillende maatschappelijke houdingen een positieve seksualiteitsbeleving in de weg staan, zowel bij mannen als bij vrouwen. Zo wordt vrouwen over de hele wereld vaak aangeleerd dat ze andermans noden voor de hunne moeten plaatsen. Ook mantra’s als “mannen moeten het initiatief nemen, vrouwen wachten”, zijn nefast.

Een derde reden zou liggen in het feit dat veel vrouwen climaxen door stimulatie van de clitoris. Heel wat mannen zijn zich daar niet of te weinig van bewust. Ook het feit dat de opbouw naar een orgasme voor een vrouw net iets langer duurt dan voor een man (tot 20 minuten), kan een hinderpaal vormen. Niet alle mannen houden het 20 minuten vol in bed en zijn te onzeker over hun orale vaardigheden.

Hoe kunnen seksspeeltjes helpen?

Het is een gegeven dat vrouwen evenveel klaarkomen door masturbatie als mannen en dan ook maar evenveel (of weinig, het gaat om gemiddeld vier minuten) tijd nodig hebben om hun hoogtepunt te bereiken. De orgasmekloof treedt dus enkel op wanneer er een man in het spel is.

Volgens ‘Sexy Liberation’ kunnen seksspeeltjes ervoor zorgen dat vrouwen hun eigen bronnen van plezier ontdekken. “En een vrouw die zichzelf kent op seksueel vlak, zal zich zekerder voelen wanneer ze eerlijk met haar partner praat over haar noden en verlangens.”

Daarom heeft ‘Sexy Liberation’ nu een webshop geopend die een aantal seksspeeltjes volledig gratis aanbiedt. Anderen worden met grote kortingen aangeboden. Er schuilt wel een klein addertje onder het gras, je betaalt wel nog verzendkosten. Al lijken die ook naar ons land best mee te vallen.