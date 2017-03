Nieuw trio aan het hoofd van Argentijnse voetbalfederatie

De Argentijnse voetbalfederatie (AFA) staat onder het bewind van een nieuwe leiding. Als nieuwe voorzitter werd gekozen voor de 49-jarige Claudio Tapia. Hij wordt met Daniel Angelici, de voorzitter van Boca Juniors, en Hugo Moyano, de voorzitter van Independiente, geflankeerd door twee vicevoorzitters.

De AFA zit sinds 2014 verwikkeld in een diepe crisis na de dood van voorzitter Julio Grondona, die liefst 35 jaar aan het hoofd stond van de organisatie. In 2016 werd Armando Perez door de Argentijnse president Mauricio Macri, met de steun van wereldvoetbalbond FIFA, tot tijdelijke voorzitter benoemd.

Perez wordt nu opgevolgd door de 49-jarige Claudio Tapia, een voormalig voetballer die nu zowel technisch directeur als voorzitter is bij Barracas Central, een 112-jarige traditieclub die momenteel uitkomt in de Argentijnse derde klasse.

De 52-jarige Daniel Angelici, sterke man bij topclub Boca Juniors en rechterhand van president Mauricio Macri, wordt samen met Hugo Moyano vicevoorzitter bij de AFA. De 73-jarige Hugo Moyano is een bekende oud-vakbondsleider in Argentinië en is momenteel de voorzitter van voetbalclub Independiente. Moyano is net als Angelici een vertrouweling van president Macri.