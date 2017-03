Oude tweet van Belgische vrouw veroorzaakt rel in Nederland: activiste moet onderduiken, Wilders doet aangifte

Geert Wilders gaat deze week nog een aangifte indienen tegen Anne Fleur Dekker. De jonge activiste had, vorig jaar, op Twitter gevraagd wie mee ‘500 stenen op Wilders zou gooien’.

De tweet van Dekker dateert al van juli 2016. Toen had een Belgische vrouw op Twitter opgeroepen om de moskee in Beringen met stenen te gaan bekogelen. “Ik ben op zoek naar mensen die samen met mij stenen willen gaan gooien naar de Moskee van Beringen, minstens 500 mensen, als ‘ludieke’ reactie op het radicaal moslim geweld van de afgelopen nachten. Datum en uur worden later vastgelegd :D”, zo schreef ene Judith B.. Daarop reageerde Anne Fleur Dekker, een jonge activiste en fractiemedewerker van GroenLinks, ironisch met “Wie gaat er mee 500 stenen op Wilders gooien? Vind ik wel een ludieke actie.”

Judith B. had het daarna ook nog over “het bestormen van de rot moskee”.

Toen al kreeg Dekker de wind van voor en kreeg ze doodsbedreigingen omwille van haar tweet over Wilders. Ze reageerde daarop met: “Parodie is extreem moeilijk, blijkbaar. Moslims zijn vogelvrij. Maar als je iets zegt over Wilders, moet je dood.”

Die tweet van vorig jaar van Dekker werd de voorbije dagen weer opgevist en uit de context gerukt, door de website liefdevoorholland.com. Op de website wordt enkel melding gemaakt van de tweet van Anne Fleur Dekker, zonder de eerdere tweet van Judith B. ook te tonen. “De aanleiding van mijn tweet werd weggelaten in het bericht van liefdevoorholland,” zegt Dekker daarover aan de Nederlandse krant. NRC. “Het was cynisch bedoeld, maar de website heeft het volledig uit zijn verband gerukt. Ik zou nooit, maar dan ook nooit oproepen tot geweld.”

Bovendien zette liefdevoorholland verkeerdelijk bij het bericht over Anne Fleur Dekker dat ze tijdens de verkiezingen van 15 maart voorzitter was van een stembureau, wat niet klopte. Dekker zou bij de verkiezingen inderdaad voorzitter van een stembureau in Hilversum worden, maar een woordvoerder van de gemeente zegt dat Dekker dit uiteindelijk niet mocht, juist omdat ze een uitgesproken politiek profiel heeft. Dekker zelf had de functie ook geweigerd.

Het (verkeerde) bericht van liefdevoorholland werd een tiental dagen geleden ook door Geert Wilders gedeeld op zijn Facebookpagina. Niet veel later meldde hij dat hij aangifte zal doen tegen Dekker.

Het bericht van liefdevoorholland dat door Geert Wilders gedeeld werd

Sindsdien krijgt Dekker ernstige (doods)bedreigingen. Het gaat om bedreigingen waarbij er ook naar haar woonplaats wordt verwezen, zo weet NRC. Daarom ziet Dekker zich genoodzaakt om tijdelijk van woonplaats te veranderen en onder te duiken.

Wilders stapt intussen niet af van zijn plan om aangifte te doen. De PVV-kopman blijft erbij dat Dekker ermee gedreigd heeft stenen op hem te gooien.

Dubbele moraal

Dekker wilde met haar tweet van in juli de dubbele moraal aan de kaak stellen. “Als iemand moskeeën wil lopen bekogelen, valt niemand erover, als iemand zich uitspreekt tegen Geert Wilders, valt in een keer wel iedereen erover”, zei ze deze week op de Nederlandse televisie, tijdens een uitzending van Pauw. “Ik weet bijna zeker dat de hetze niet was gestart als ik geen vrouw was. [...] Vrouwen die zich ontzettend sterk uitlaten en artikelen schrijven in verschillende media, krijgen hier dagelijks mee te maken.” In de uitzending van Pauw verklaarde Dekker ook dat ze geen spijt heeft van haar uitlatingen in juli, en dat ze er niks van terugneemt. “Je moet het in de context zien.”