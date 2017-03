Tiany Kiriloff is haar volgers kwijt en dat zou wel eens catastrofale gevolgen kunnen hebben

Voormalig model en modeblogster Tiany Kiriloff was stomverbaasd toen ze merkte dat haar Instagram-account plots afgesloten was. Ze vreest dat ze het slachtoffer werd van hackers en hoopt nu vurig op een oplossing, want voor Kiriloff is Instagram een grote bron van inkomsten.

Meer dan 5.000 foto’s en om en bij de 191.000 volgers, zo omvangrijk was het Instagram-account van Tiany. Het was een van de meest bezochte modeprofielen op Instagram, maar nu is er geen spoor meer van terug te vinden.

“Dit is broodroof”, vertelt Kiriloff aan De Tijd. “Voorlopig leven mijn klanten nog met me mee, maar als ik mijn profiel niet terugkrijg, kan ik sommige deals niet nakomen.”

In 2008 richtte Kiriloff samen met haar vriendin Angelique Foré het modeplatform Belmodo op. Dat groeide uit tot een marketingbureau waar verschillende merken beroep op doen voor campagnes op sociale media. Het nu afgesloten account @belmodotiany was een belangrijke troef voor het bedrijf, dat ook verschillende andere bloggers heeft aangetrokken doorheen de jaren.

In afwachting van een oplossing heeft Tiany haar persoonlijke pagina openbaar gemaakt, maar ze hoopt dat Instagram haar andere account toch nog kan terugvinden, inclusief de bijna 200.000 volgers. De gevolgen wanneer dat niet gebeurt zouden wel eens catastrofaal kunnen zijn voor Belmodo en Tiany zelf.