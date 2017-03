Bingo: zo verslavend dat het gevaarlijk wordt

Zesenzeventig. Elf. Drieëntwintig ... Bingo! Overal in Vlaanderen worden bingo- en kienavonden steeds populairder bij senioren. Zó populair dat het gevaarlijk wordt. De Vlaams-Brabantse gemeente Geetbets grijpt in met een reglement, en ook de Kansspelcommissie trekt aan de alarmbel. “Het begint als een onschuldig spelletje, maar voor je het weet speel je voor grof geld. Dit mag niet uit de hand lopen zoals de pokerrage.”

“Vier jaar geleden kenden wij dat niet, maar vandaag wordt in Geetbets wel elke veertien dagen ergens een kienavond georganiseerd”, zegt burgemeester Jo Roggen (Open VLD). En omdat hij wil vermijden dat de rage rond dat bingospel – vooral bij oudere mensen – uit de hand loopt, is in Geetbets nu een reglement uitgevaardigd waaraan organisatoren zich strikt moeten houden. “We willen daarmee voorkomen dat bij ons professionele promotoren opduiken die voor eigen gewin zulke bingoavonden gaan organiseren. We moeten er als bestuur over waken dat een overaanbod niet tot gokverslaving leidt.”

Lokale verenigingen die van de burgemeester nog wel de toestemming krijgen, moeten ook met een open boekhouding werken. Zodat er rond de inzetten én het uitgekeerde prijzengeld geen enkele discussie ontstaat. “De opbrengst moet ook volledig naar de vereniging gaan, van persoonlijke verrijking kan totaal geen sprake zijn”, zegt Roggen.

Spelen voor grof geld

En de gestegen populariteit van het spel valt ook de Kansspelcommissie op. “Ook aan de Kust, in het zomerseizoen, is er een almaar groter aanbod. Soms zelfs naar kinderen toe, wat absoluut niet kan”, zegt voorzitter Peter Naessens.

Hij benadrukt dat het wel degelijk een kansspel is, met risico’s. “We hebben dat ook gezien toen in Vlaanderen het pokerspel plots zo populair werd. Eerst speelden vrienden voor het plezier, maar al snel werden heuse illegale pokeravonden georganiseerd, waarbij – los van elke controle – voor grof geld werd gespeeld. Daartegen hebben we toen hard opgetreden.”

De Kansspelcommissie bekijkt daarom of er meer controle nodig is op kien- of bingoavonden, en of er extra regels nodig zijn. “Kwestie dat mensen er niet verslaafd aan geraken. Want het begint heel vaak met kleine bedragen, een onschuldig spelletje. Maar dan stijgen de inzetten of ruiken de organisatoren geld, en zetten ze desnoods gratis bussen in om geïnteresseerde mensen naar hun bingo- of kienavond te vervoeren.”