CLUBNIEUWS. Anderlecht moet sleutelpion missen, trio onzeker bij AA Gent

Anderlecht zal het morgen tegen Zulte Waregem en volgende week tegen Gent moeten doen zonder Andy Najar. Die liep dinsdag een hamstringblessure op tijdens een interland met Honduras en staat wellicht twee weken aan de kant. Voor de andere Play-off 1-ploegen valt de schade na de interlandbreak mee. Een overzicht...

Anderlecht mist Najar tegen Essevee en Gent

Anderlecht-flankverdediger Andy Najar speelde in de nacht van dinsdag op woensdag – Europese tijd – voor het eerst in één jaar nog eens een interland met Honduras. Hij vloog er de halve wereld voor rond, maar voor hem duurde het duel met Costa Rica (1-1) zes minuten. Toen ging hij neer zonder veel contact. Even werd gevreesd voor een nieuwe zware knieblessure, maar al snel greep Najar naar de dij.

De dokter van Honduras diende de eerste zorgen toe en vermoedde een spierscheur, waardoor de flankspeler zo’n 4 tot 6 weken zou out zijn. Na verder onderzoek werd de diagnose echter bijgesteld tot een contractuur. Oef. Najar vloog meteen terug naar België om hier vandaag verdere onderzoeken te ondergaan, maar wellicht blijft zijn onbeschikbaarheid beperkt tot een tweetal weken.

Bij paars-wit maakten zijn ploegmaats zich toch wat zorgen. “We speelden al goed zonder Andy, maar we waren super toen hij erbij was”, aldus kapitein Sofiane Hanni. “Gelukkig heeft de coach ons al gezegd dat het niet zo erg is. Dennis Appiah is klaar om hem te vervangen als rechtsback en Najar heeft eerder al bewezen dat hij er na weken of zelfs maanden zonder één wedstrijd snel kan staan.”

Voor alle partijen komt de blessure wel ongelegen. Anderlecht moet het bij de start van Play-off 1 tegen Zulte Waregem en Gent doen zonder Najar en die wilde zich net in de kijker spelen met het oog op een toptransfer. Daarom is Najar erop gebrand om speelklaar te geraken voor de Europese kwartfinales tegen Manchester United over twee weken. Of toch zeker voor de terugmatch. Zijn makelaar is nadien van plan om naar Brussel te reizen voor contractbesprekingen. Najars huidige verbintenis bij RSCA loopt in 2018 af, maar hij is bereid bij te tekenen met de garantie dat hij deze zomer kan vertrekken als er een bepaald bod op tafel wordt gelegd.

In afwachting van een contract voor topschutter Teodorczyk gaf Anderlecht gisteren ook de assistenten van René Weiler een nieuwe contract. Weiler zelf had al een jaar verlengd tot 2019 en ook David Sesa (T2), Nicolas Frutos (T3), Thomas Binggeli (conditietrainer) en Max de Jong (keeperstrainer) liggen nu vast tot dan. “Het zijn de fundamenten om samen aan een mooie toekomst te bouwen”, liet RSCA weten. Frutos (35) scoorde dinsdagavond trouwens maar liefst vier keer voor de veteranen van SK Londerzeel in de halve finales van de beker van België tegen KSCO Maria-ter-Heide (8-1). Michel Verschueren (86) is na tien dagen uit het ziekenhuis ontslagen nadat een kwaadaardige darmtumor werd verwijderd.

Daarnaast heeft Wolfsburg - volgens Ghanese bronnen - geïnformeerd naar Acheampong.

Vertrouwen voor Refaelov, Cools en Rotariu

Anderlecht lijkt van alle Play-off 1-ploegen op het eerste gezicht het grootste slachtoffer van de interlandbreak. Van Club Brugge scoorden Refaelov en Cools respectievelijk bij Israël en de Belgische beloften. Zij keren met een extra dosis vertrouwen terug naar Brugge. Rotariu kreeg ook minuten bij Roemenië.

Milicevic, Asare en Saief onzeker bij Gent

AA Gent ziet elf internationals en jeugdinternationals terugkeren. Milicevic haakte eerder al af bij Bosnië met last aan de knie. Met Asare en Saief zijn ook twee niet-internationals onzeker voor de topper tegen Club Brugge. Yuya Kubo heeft zijn eerste goals voor Japan gemaakt, in de WK-kwalificatieduels tegen de Verenigde Arabische Emiraten (0-2) en Thailand (4-0). Hij maakte nu in zijn vijf jongste wedstrijden telkens een doelpunt. Thomas Foket kreeg lof na de interland met de Rode Duivels tegen Rusland. Simon en Troost-Ekong speelden tegen Senegal, maar een tweede interland van Nigeria tegen Burkina Faso maandag werd geannuleerd. Lovre Kalinic stond voor Kroatië in doel in de oefenmatch tegen Estland, maar verloor met 3-0.

Internationals onderweg bij KVO

KV Oostende zag Bossaerts terugkeren van de nationale beloften, ook Marusic is sinds vandaag terug van Montenegro. Ovono (Gabon) en Musona (Zimbabwe) keerden zonder problemen terug uit Afrika. Jali (Zuid-Afrika) is er nog niet, Siani liet de oefenmatch(en) met Kameroen aan zich voorbijgaan.

In de verloren bekerfinale tegen Zulte Waregem stond William Dutoit nog in de goal bij KVO, maar voor de start van Play-off 1 ziet het ernaar uit dat Silvio Proto opnieuw zijn plaats zal innemen bij de kustploeg. Bij bepaalde tegengoals in bekerfinale ging Dutoit niet vrijuit en de rangorde van de doelmannen is behoorlijk duidelijk nu Proto helemaal hersteld lijkt van zijn knieblessure. Proto speelde bovendien ook al op de laatste speeldag van de reguliere competitie tegen Standard en maakt zich op voor zijn rentree zaterdag tegen Charleroi.

Aansluiten bij Essevee

Zulte Waregem verwelkomt Dalsgaard (Denemarken), Baudry (Congo-Brazzaville) en Madu (Nigeria). Severin (Franse U20) speelde gisteren nog en sluit dra weer aan.

Drie internationals bij Charleroi

Charleroi had drie internationals: Zajkov (Macedonië), N’Ganga (Congo-Brazzaville, maar niet gespeeld) en Bakar (Comoren).

KV Mechelen heeft akkoord met Van den Buijs

KV Mechelen hoopt met Dario Van den Buijs, zoon van Club Brugge-assistent Stan Van den Buijs, weldra zijn eerste zomeraanwinst te strikken. Het volgt de 21-jarige Belg van de Nederlandse tweedeklasser FC Eindhoven al een hele tijd en bereikte intussen een persoonlijk akkoord. Hij heeft nog een contract tot juni 2018, maar daarin staat een clausule dat hij voor 250.000 euro weg kan.

Van den Buijs, die ook interesse geniet van Roda JC en Heracles, is de sterkhouder van FC Eindhoven. De club maakt een moeilijk seizoen door, maar hij is aanvoerder en al goed voor acht goals en zes assists. Vooral met zijn goeie linker maakt Van den Buijs indruk. Hij is de penalty-, vrijschop- en cornernemer, en dat als centrale verdediger. KV ziet in hem echter vooral een verdedigende middenvelder.