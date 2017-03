Fans boos op “arrogante Duivels”

Er zit ruis op de relatie tussen de Rode Duivels en hun trouwste fans. 35 Belgische supporters waren de Duivels 3.500 kilometer achterna gevlogen, maar kregen dinsdag na de teleurstellende 3-3 geen bedanking van de spelers. Maandag werden de Duivels ook al beschuldigd van arrogantie bij hun aankomst in Sotchi. Er komt (nieuw) overleg om de relatie tussen spelers en supporters te herstellen.

De spelers hebben niet snel genoeg de reflex gehad de supporters te bedanken Tijs Cools

Youri Tielemans, toen hij van het veld ging. En Axel Witsel, toen hij inviel. Dat waren volgens de 35 meegereisde Belgische supporters de enige Rode Duivels die dinsdag met een handgebaar een teken van leven gaven aan de Belgische supporters. Via een tussenvlucht in Moskou waren de meeste fans al sinds zondag onderweg om de Belgen in Sotchi aan te moedigen, alles samen 3.500 kilometer op een vliegtuig. Maar na de teleurstellende 3-3 voelde blijkbaar niemand zich geroepen om de fans te bedanken voor hun steun. En dat zat de fans hoog. Via posts op de sociale media en met e-mails aan onze krant reageerden heel wat supporters verbolgen op de houding van de spelers. Sommige fans hieven op de terugreis uit Rusland ook een klaagzang aan.

Nochtans weten de spelers dat de supporters zulke begroetingen appreciëren. Onder het bewind van Marc Wilmots en business director Bob Madou, intussen allebei weg op de voetbalbond, was de relatie met de fans een prioriteit. Overleg, handtekeningsessies,... niets was te veel om de fans aan zich te binden. Het leidde tot de oprichting van de supportersfederatie van de Rode Duivels, 1895 genaamd, die zelfs van binnen de voetbalbond wordt geleid. 1895 heeft geregeld overleg met een panel van tien fans, de zogeheten “fan board”.

Ontgoocheling

“De fan board komt elke twee maanden samen en vorig jaar in november waren ook bondscoach Roberto Martinez en enkele spelers aanwezig”, zegt Tijs Cools, die namens de voetbalbond de supporters opvolgt. “De supporters lieten daarin weten dat ze na elke wedstrijd – ook na een nederlaag – gevoelig zijn voor de reactie van de spelers. In de wedstrijden die daarna werden gespeeld, gingen de spelers de fans ook altijd groeten. Maar nu is het niet gebeurd.”

De Belgische fans zaten nochtans duidelijk zichtbaar met vlaggen achter de dug-out. “Vermoedelijk heeft de ontgoocheling om de twee ­late tegengoals een rol gespeeld”, meent Cools. “De spelers hebben niet snel genoeg de reflex gehad de supporters te bedanken.”

Aankomst

Het is de tweede keer in drie dagen dat de spelers arrogant gedrag wordt aangewreven. Eerder was er ook in Franstalig België al ophef om de houding van de spelers bij hun aankomst in Rusland. Zo liepen ze ongeïnteresseerd voorbij een Russisch folkloristisch koortje dat hen op de luchthaven begroette. Behalve Mertens, Vermaelen en Thorgan Hazard kon er bij niemand van de Duivels een glimlach af. Ze keken nauwelijks op en stapten door, bleven zelfs gewoon verder telefoneren. Een pijnlijk schouwspel.

“We wisten niet dat die mensen daar gingen staan”, ­aldus Toby Alderweireld. “We waren verrast.”

“Dat klopt”, aldus Mousa Dembélé. “Ik bel altijd naar huis als ik ergens land en daarom had ik mijn telefoon vast. Ik wist niet dat ze daar zouden staan.”

De voetbalbond schoot daar inderdaad tekort. Ze wisten dat er een ontvangstcomité zou zijn en hadden de spelers kunnen wenken om toch een beetje interesse tonen. Doordat de bond dat niet deed, gaf dat een slechte indruk. Werk aan de winkel.