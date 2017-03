Josje (ex-K3) heeft gekozen: deze richting gaat haar solocarrière uit

Welke muzikale paden wil Josje Huisman (31) bewandelen na K3? Dat wordt binnenkort duidelijk in het derde seizoen van Liefde voor Muziek, dat op 10 april van start gaat op VTM.

Josje verkent daarin haar muzikale toekomst en probeert van alles een beetje uit, maar intussen heeft ze de knoop doorgehakt: “Ik heb gemerkt dat ik me toch erg thuis voel in het Nederlands”, zegt ze. “Het is mijn moedertaal, ik heb er altijd in gezongen en ik vind het echt een toffe taal.”

“Ik heb in Liefde voor Muziek ook wel Engelstalige nummers gebracht, maar mijn hart ligt bij het Nederlands. Ook al vond ik het superleuk om iedere keer iets anders te doen en telkenseen ander kantje van mezelf te laten zien.”

Een concrete datum voor haar eerste soloalbum heeft Josje nog niet geprikt. “Ik ben me wel al een tijdje aan het oriënteren, de opnames voor Liefde voor Muziek liggen alweer een halfjaar achter de rug. Ik ben met toffe mensen aan het werken, en het was al een cadeau om in het programma met de band van Jeroen Swinnen te mogen werken. Daar heb ik veel van geleerd. Ik ben ­benieuwd wat het gaat geven nu de mensen eindelijk gaan zien wat we daar op Mallorca gedaan hebben.”

De kans is groot dat Josje de komende weken een paar keer de hitparade induikelt met een Liefde voor Muziek-cover en dat haar solo­carrière meteen al gelanceerd wordt. Toch is ze niet van plan de hele zomer te gaan optreden. “Ik mis het optreden wel, want daarin kan je echt je ei kwijt, het is leuk om mensen een prettig gevoel te geven”, zegt ze.“Maar alle festivalletjes zijn toch al volgeboekt, daarvoor komt dit programma te laat.”