Bartel doet wilde dingen met Tatyana Belloy

Drie dagen overleven in de wildernis: voor oermens Bartel Van Riet (34) is dat een eitje, maar niet voor de twee bekende Vlamingen die hij elke week meeneemt in Bartel in het Wild.

In het gezelschap van Tatyana Beloy (32, m.) en Axel Daeseleire (48, r.) trekt Bartel Van Riet (l.) vanavond naar de dichte wouden van Värmland. Dat ligt in het midden van Zweden en telt naast ontzettend veel bos ook ontelbare meren, bergen en beken. De opdracht is eenvoudig: drie dagen overleven in de natuur op een klein rantsoen, zonder knusse slaapplek. Axel krijgt al snel te kampen met hoogtevrees, Tatyana viert haar verjaardag met “cowboybrood” en thee van dennennaalden. De BV’s krijgen niet bepaald een voorkeursbehandeling: ze mogen enkel het hoogstnoodzakelijke meenemen. Geen smartphone, geen make-up. “Al waren er toch een paar die iets probeerden mee te smokkelen. Ach, als kind probeerde ik bij de scouts ook een zak snoep tussen mijn ­onderbroeken weg te steken.”

Met zijn nieuwe programma wil Bartel de mensen thuis zin doen krijgen in de natuur en in kamperen. Al is dat niet altijd goed voor de gezondheid, want Bartel kwam zondag terug van de reis met een stevige verkoudheid. “We hadden af te rekenen met zwaar weer en op het vliegtuig doet de klimaatregeling me meestal geen goed. Tijd om te genezen, was er niet. Ik ben dinsdag met Bart Kaëll en Pascal Braeckman naar de Canarische Eilanden gevlogen voor onze laatste aflevering.”