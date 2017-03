RECENSIE. Onze reporter ging kijken naar de unieke documentaire over het Vlaamse mode-icoon dat Michelle Obama en koningin Mathilde kleedt

Hij hoort al 25 jaar bij de top van de modewereld, maar de enige glimp die we doorgaans van Vlaams ontwerper Dries Van Noten (58) kunnen opvangen, is op de catwalk. Interviews over zijn werk geeft het mode-icoon amper en met zijn privé­leven heeft het publiek al helemaal geen zaken. Tot nu: een documentairemaker volgde hem een jaar op het werk, thuis, in de tuin en met zijn hond. DRIES ging gisteravond in avant-première tijdens het filmfestival Docville.